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§ NG.kz
Казахстанцы жалуются на проблемы с WhatsApp
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35967
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.06.19 - 17:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В популярном мессенджере отправляются только текстовые сообщения. Попытки передать фото и видео-файлы не удаются. "Блокируют?", - спрашивают читатели "НГ" и пользователи соцсетей.
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§ Нурбанчик
Казахстанцы жалуются на проблемы с WhatsApp
Нурбанчик


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1884
Регистрация: 25.05.11
Отправлено: 11.06.19 - 23:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Вот первый раз не соглашусь. Вацап сообщал что в кз с 5 по 15 у них профилактика? ИМЕННО ПО КЗ?

Ирония. Не не слышал ;-) ?
Алекс, всё нам всем, надеюсь понятно, почему у вапсапа в Казахстане непредвиденное ТО :-)
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§ alex_60
Казахстанцы жалуются на проблемы с WhatsApp
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3585
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.06.19 - 23:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
у Токаева два варианта-
полицейское государстсво.
которое было. или.
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§ alex_60
Казахстанцы жалуются на проблемы с WhatsApp
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3585
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.06.19 - 23:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нурбанчик:
всё нам всем, надеюсь понятно, почему

главное чтобы это не помешало вашему визиту на родину.
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§ Убийца драконов
Re: Казахстанцы жалуются на проблемы с WhatsApp
Убийца драконов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 139
Регистрация: 18.11.15
Отправлено: 11.06.19 - 23:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что вы все прицепились к этому Ватсапу? Вайбер установите и общайтесь. Абсолютно те же функции. Можно подумать Ватсап единственное средство связи, прям конец света случился, больше мессенджеров не существует в мире :-x
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§ alex_60
Re: Казахстанцы жалуются на проблемы с WhatsApp
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3585
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.06.19 - 23:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
кстати, не реклама для нурбанчика, такси до кустаная -чел,- 25 т.
немцем заказывал.
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§ alex_60
Казахстанцы жалуются на проблемы с WhatsApp
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3585
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.06.19 - 23:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Убийца драконов:Цитата:
Убийца драконов:
больше мессенджеров не существует в мире


да, больше не ту.
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§ alex_60
Казахстанцы жалуются на проблемы с WhatsApp
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3585
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.06.19 - 00:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нурбанчик:
а по факту.
выйди я сейчас на улицу и заори в 00.00 12.06
я люблю тебя!!!
заберут ведь. на ...
я лучше про себя..
Токаев президент.. не верю..
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§ alex_60
Казахстанцы жалуются на проблемы с WhatsApp
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3585
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.06.19 - 00:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нурбанчик:
Ирония. Не не слышал


да, нет , я адекватен..
и тебя понимаю всегда.
хоть с с замороженной водкой где то на анадыре или где...
где вы не могли ее даже выпить.
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§ yudjin
Re: Казахстанцы жалуются на проблемы с WhatsApp
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5945
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 12.06.19 - 00:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Весь день клеил обои... а тут оказывается у народа ватцапнутая истерия наступила...от освободившегося времени что ли?
Вечером глянул, есть и голосовое сообщение и текстом, и фото несколько.... кстати прислали фото письма из казахстанского Института географии. По запросу сенатора и инициативной группы... они подтверждают, что 95% нашей области находится не в своем часовом поясе и смещение аж на 2 часа. Они считают целесообразным вернуть наше время, хотя бы как в Кзыл-ординской области на 1 час назад.
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§ андрей 117
Re: Казахстанцы жалуются на проблемы с WhatsApp
андрей 117


(Пользователи)
Сообщений: 22
Регистрация: 19.05.17
Отправлено: 12.06.19 - 00:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
НГ хорошо вас держут за одно место.удалите уже пост и не мучайтесь.как дети
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§ maxsaf
Re: Казахстанцы жалуются на проблемы с WhatsApp
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1979
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 12.06.19 - 00:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Регайте родню и друзей на сайте НГ, скоро только форум останется для общения с внешним миром :lol:
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§ Убийца драконов
Казахстанцы жалуются на проблемы с WhatsApp
Убийца драконов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 139
Регистрация: 18.11.15
Отправлено: 12.06.19 - 00:31
Комментарий удален модератором.
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§ Vital
Казахстанцы жалуются на проблемы с WhatsApp
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 7731
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 12.06.19 - 00:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
0.40 васап не работает.
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§ Артем Марусич
Re: Казахстанцы жалуются на проблемы с WhatsApp
Артем Марусич


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 117
Регистрация: 27.04.18
Отправлено: 12.06.19 - 05:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тот самый момент когда Теле2 с тебя списывает по 400 тенге в день за ватсап в роуминге, а сообщения в Казахстан не доходят...
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§ Butch
Казахстанцы жалуются на проблемы с WhatsApp
Butch


(Пользователи)
Сообщений: 30
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 12.06.19 - 08:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если пограничный таможенный пост не пропускает через границу тоже виноваты службы ответственные за состояние дорожного покрытия от исходной точки до поста?
Мобильный оператор честно перемещает пакеты данных сформированные сообщением до сервера, и в случае выхода этих пакетов с последнего точно также честно переместит их адресату. Но в чём вина оператора если сообщение не прошло через сервер, свою работу-то он выполняет.
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