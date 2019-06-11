yudjin Re: Казахстанцы жалуются на проблемы с WhatsApp #38





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 5945

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 00:10 Весь день клеил обои... а тут оказывается у народа ватцапнутая истерия наступила...от освободившегося времени что ли?

Вечером глянул, есть и голосовое сообщение и текстом, и фото несколько.... кстати прислали фото письма из казахстанского Института географии. По запросу сенатора и инициативной группы... они подтверждают, что 95% нашей области находится не в своем часовом поясе и смещение аж на 2 часа. Они считают целесообразным вернуть наше время, хотя бы как в Кзыл-ординской области на 1 час назад.