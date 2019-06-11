Цитата: Vital:

РФ как там у вас дела?



Мишаня наверное прав

Цитата: Мишаня:

Расслабтесь. Ватсапп месяц пинал, что только после обновы с 11 июня работать будет. плеймаркет в помощь



С воскресенья 9 июня, по вапсапу не получается связаться ни с Кустанаем, ни с Алма-Атой.

В сообщениях от меня знак типа оно получено адресатом, при звонках идут гудки и на этом ни какого ответа от адресата нет, только при звонке непосредственно по мобильной связи, дозвонился. По вапсапу ни чего ни кто не получал мои сообщения и звонков тоже

P.S. В РФ вапсап работает без проблем.



[Исправлено: Нурбанчик, 11.06.2019 - 22:47]