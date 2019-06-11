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§ NG.kz
Казахстанцы жалуются на проблемы с WhatsApp
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35966
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.06.19 - 17:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В популярном мессенджере отправляются только текстовые сообщения. Попытки передать фото и видео-файлы не удаются. "Блокируют?", - спрашивают читатели "НГ" и пользователи соцсетей.
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§ андрей 117
Re: Казахстанцы жалуются на проблемы с WhatsApp
андрей 117


(Пользователи)
Сообщений: 20
Регистрация: 19.05.17
Отправлено: 11.06.19 - 22:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
жена с России не может дозвониться ни мне,ни матери своей.через ватсап голосовые тоже не проходят.первое что написала.У вас,что революция случилась?сейчас даже текстовые не проходят.
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* alex_60
Казахстанцы жалуются на проблемы с WhatsApp
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3573
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.06.19 - 22:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
Расслабтесь. Ватсапп месяц пинал,[/quote
расслабляйся дальше, другим не советуй.
Попинай себя.
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* alex_60
Казахстанцы жалуются на проблемы с WhatsApp
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3573
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.06.19 - 22:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
Ну, в век технологий все-таки решают не нокии аля 1101, а IP телефония. И немцам как никому бы это знать

Сильно умный что ли. В другой линии затычки для лечения предлагают.
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* Мишаня
Re: Казахстанцы жалуются на проблемы с WhatsApp
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 725
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 11.06.19 - 22:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
. В другой линии затычки для лечения предлагают.

Раз знаешь про другую линию, что ж тут трешь. Иди за затычками )))
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* Нурбанчик
Казахстанцы жалуются на проблемы с WhatsApp
Нурбанчик


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1883
Регистрация: 25.05.11
Отправлено: 11.06.19 - 22:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
РФ как там у вас дела?


Мишаня наверное прав
Цитата:
Мишаня:
Расслабтесь. Ватсапп месяц пинал, что только после обновы с 11 июня работать будет. плеймаркет в помощь


С воскресенья 9 июня, по вапсапу не получается связаться ни с Кустанаем, ни с Алма-Атой.
В сообщениях от меня знак типа оно получено адресатом, при звонках идут гудки и на этом ни какого ответа от адресата нет, только при звонке непосредственно по мобильной связи, дозвонился. По вапсапу ни чего ни кто не получал мои сообщения и звонков тоже :-(
P.S. В РФ вапсап работает без проблем.

[Исправлено: Нурбанчик, 11.06.2019 - 22:47]
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* alex_60
Казахстанцы жалуются на проблемы с WhatsApp
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3573
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.06.19 - 22:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А по делу. Власть боиться своего народа. А это называется диктатура.
Поэтому на это войско против народа и тратится большая часть бюджета, увеличивают им оклады, зарплаты.
Это сила против народа.
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§ Vital
Казахстанцы жалуются на проблемы с WhatsApp
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 7730
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 11.06.19 - 22:46
Комментарий проходит проверку.
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* alex_60
Казахстанцы жалуются на проблемы с WhatsApp
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3573
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.06.19 - 22:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
Мишаня наверное прав

Вот первый раз не соглашусь.
Вацап сообщал что в кз с 5 по 15 у них профилактика? ИМЕННО ПО КЗ?
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* Мишаня
Re: Казахстанцы жалуются на проблемы с WhatsApp
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 725
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 11.06.19 - 22:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Ненадо нас за дураков держать. Вот специально после твоего ком. Обновил. Ноль толку.

Простите, никого не хотел обидеть. А насчет хуавей - это к Трампу. Благодаря ему хуавей отлучен от сервисов гугл.
Особо злым скажу, что благополучно общался с Кустанайской обл. голосом. Примерно в 14.00 вашего времени
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