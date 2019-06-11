alex_60 Re: Казахстанцы жалуются на проблемы с WhatsApp #8





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3573

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:05 Трижды позор этой стране. ТОКАЕВУ. хуже рекламы новому президенту не придумаешь. Приехали родичи с Германии, перекладными путями, были до этого кто 20 кто 11, лет назад тут. Вацап не работает, они в шоке. сообщения проходят текстовые. А они привыкли к голосовым. Звонки вообще не проходят. Ситуацию разрешила только моя кнопочноя нокия х1. Звонком на мобильный в Германию. Три минуты мне обошлись в 400 с копейками. Не знаю сколько сняли с той стоны