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§ NG.kz
Казахстанцы жалуются на проблемы с WhatsApp
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35966
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.06.19 - 17:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В популярном мессенджере отправляются только текстовые сообщения. Попытки передать фото и видео-файлы не удаются. "Блокируют?", - спрашивают читатели "НГ" и пользователи соцсетей.
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§ лимон
Re: Казахстанцы жалуются на проблемы с WhatsApp
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 956
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 11.06.19 - 17:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
текстовые тоже не отправляются
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§ Victor Yang
Re: Казахстанцы жалуются на проблемы с WhatsApp
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11609
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 11.06.19 - 17:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У меня веб-версия не грузится даже с VPN.
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§ Dron
Re: Казахстанцы жалуются на проблемы с WhatsApp
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 484
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 11.06.19 - 18:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У меня работает, но через vpn
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§ electro
Re: Казахстанцы жалуются на проблемы с WhatsApp
electro


(Пользователи)
Сообщений: 17
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 11.06.19 - 19:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну хоть какая-то передышка от потоков ненужной информации :lol:
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§ Vital
Re: Казахстанцы жалуются на проблемы с WhatsApp
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 7730
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 11.06.19 - 19:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не работает. Только что проверял. Немцы, РФ как там у вас дела? Чёт не могу на связь выйти.
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§ Victor Yang
Казахстанцы жалуются на проблемы с WhatsApp
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11609
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 11.06.19 - 19:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
electro:
хоть какая-то передышка от потоков ненужной информации

Так понаподписываются во всякие группы - одноклассники, однодворники, одноподъездники и т.д., где часть народа бездельничают, а потом жалуются. У меня работа на этом мессенджере завязана.
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§ Азамат Лисов
Re: Казахстанцы жалуются на проблемы с WhatsApp
Азамат Лисов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 88
Регистрация: 02.05.12
Отправлено: 11.06.19 - 20:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Скоро у нас в стране запретят разговаривать друг с другом, а вдруг поделитесь своим мнением...
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* alex_60
Re: Казахстанцы жалуются на проблемы с WhatsApp
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3573
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.06.19 - 22:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Трижды позор этой стране. ТОКАЕВУ. хуже рекламы новому президенту не придумаешь. Приехали родичи с Германии, перекладными путями, были до этого кто 20 кто 11, лет назад тут. Вацап не работает, они в шоке. сообщения проходят текстовые. А они привыкли к голосовым. Звонки вообще не проходят. Ситуацию разрешила только моя кнопочноя нокия х1. Звонком на мобильный в Германию. Три минуты мне обошлись в 400 с копейками. Не знаю сколько сняли с той стоны
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§ Медный
Re: Казахстанцы жалуются на проблемы с WhatsApp
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2688
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 11.06.19 - 22:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пока ты спал
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* alex_60
Казахстанцы жалуются на проблемы с WhatsApp
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3573
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.06.19 - 22:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ПОЭТОМУ Я ЗА Н-2 И НЕ ГОЛОСОВАЛ
Точнее не ходил. Как и 28 или 30 лет,
Как там счет идет, от восхода солнца на закаке или восходе,
извините за большие буквы.
за него букчи голосовали.
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* Мишаня
Re: Казахстанцы жалуются на проблемы с WhatsApp
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 725
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 11.06.19 - 22:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Расслабтесь. Ватсапп месяц пинал, что только после обновы с 11 июня работать будет. плеймаркет в помощь
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§ Vital
Казахстанцы жалуются на проблемы с WhatsApp
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 7730
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 11.06.19 - 22:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Алекс, не че не проходит. Не аудио файлы, не видео, не тексты. Всё весит. Я чёт сначало грешным делом подумал мой хуавей умер. А нет, оказывается.
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§ Vital
Казахстанцы жалуются на проблемы с WhatsApp
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 7730
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 11.06.19 - 22:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:

Не фига. Ненадо нас за дураков держать. Вот специально после твоего ком. Обновил. Ноль толку.
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* Мишаня
Re: Казахстанцы жалуются на проблемы с WhatsApp
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 725
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 11.06.19 - 22:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Звонки вообще не проходят

Ну, в век технологий все-таки решают не нокии аля 1101, а IP телефония. И немцам как никому бы это знать. Рекомендую
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