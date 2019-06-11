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≡ Аварию возле ТЦ "Емшан" с участием четырех автомобилей прокомментировали в ДП Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Аварию возле ТЦ "Емшан" с участием четырех автомобилей прокомментировали в ДП Костанайской области
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 35965
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.06.19 - 16:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На пересечении проспекта Абая и улицы Баумана, возле ТЦ "Емшан", столкнулись "Лада Приора" и два автомобиля марки "Равон". Кроме того, из-за столкновения были повреждены автомобиль "ВАЗ" и перильное ограждение.
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§ Yorik
Re: Аварию возле ТЦ "Емшан" с участием четырех...
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 619
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 11.06.19 - 16:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
отсутствовала обязательная медицинская страховка

Это что такое?
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§ Vital
Аварию возле ТЦ "Емшан" с участием четырех автомобилей прокомментировали в ДП Костанайской области
Vital


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Сообщений: 7726
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 11.06.19 - 16:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
NG.kz:
Это не че не значит. . Просто при аварии подходит к тебе полицейский и говорит есть мед справка? Нету он отвечает. Потом подходит журналист и тоже, есть? Да не ту. Им он всем говорит. Зачем, незнаю. Наверно так положено))))
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§ Маркс
Аварию возле ТЦ "Емшан" с участием четырех автомобилей прокомментировали в ДП Костанайской области
Маркс


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Сообщений: 467
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 11.06.19 - 17:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:
Это что такое?

Ну а как теперь оказывать помощь пострадавшему, если у него с собой нет рецептов на лекарства? Дашь ему таблетку обезболивающую из своей аптечки, скажут аптечка - это маленькая аптека, без рецепта не лезь. А с этой медицинской страховкой можно будет от всех инстанций отмазаться. Спешите заключать обязательные медицинские страховки по выгодным ценам. Получайте лекарство без рецепта там, где вас застала нужда.
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§ Vital
Аварию возле ТЦ "Емшан" с участием четырех автомобилей прокомментировали в ДП Костанайской области
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 7726
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 11.06.19 - 17:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Нет уже кстати в новых аптечек, таблеток. Только бинты, пластыри и т.д.
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§ Butch
Re: Аварию возле ТЦ "Емшан" с участием четырех...
Butch


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Сообщений: 28
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 11.06.19 - 17:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Дашь ему таблетку обезболивающую из своей аптечки, скажут аптечка - это маленькая аптека, без рецепта не лезь. А с этой медицинской страховкой можно будет от всех инстанций отмазаться

Буде Вам, не передергивайте, всё-таки ограничения на продажу а не на использование имеющегося в наличии. Тогда как сам факт покупки аптечки действительно интригует. Ведь рецепт выдаётся по наличию недуга, сама же аптечка приобретается в целях гипотетических. Сейчас это даже напомнило продажу папских индульгенций.
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§ jekiboy
Re: Аварию возле ТЦ "Емшан" с участием четырех...
jekiboy


(Пользователи)
Сообщений: 9
Регистрация: 22.09.18
Отправлено: 11.06.19 - 17:27
Комментарий удален модератором.
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§ Маркс
Аварию возле ТЦ "Емшан" с участием четырех автомобилей прокомментировали в ДП Костанайской области
Маркс


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Сообщений: 467
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 11.06.19 - 17:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Буде Вам, не передергивайте, всё-таки ограничения на продажу а не на использование имеющегося в наличии.

Отнюдь, сударь, никакого передерга нет:
"При бесконтрольном приеме лекарственных препаратов, в том числе антибактериальных, может быть поражение почек, сердца, нервной системы. Также особо грозным эффектом является невосприимчивость к антибактериальным препаратам микроорганизмов. Это уже стало глобальной проблемой."
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§ Butch
Re: Аварию возле ТЦ "Емшан" с участием четырех...
Butch


(Пользователи)
Сообщений: 28
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 11.06.19 - 18:13
Комментарий удален модератором.
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