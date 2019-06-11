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§ NG.kz
Казахстанцы жалуются на проблемы с WhatsApp
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35965
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.06.19 - 17:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В популярном мессенджере отправляются только текстовые сообщения. Попытки передать фото и видео-файлы не удаются. "Блокируют?", - спрашивают читатели "НГ" и пользователи соцсетей.
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§ лимон
Re: Казахстанцы жалуются на проблемы с WhatsApp
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 956
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 11.06.19 - 17:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
текстовые тоже не отправляются
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§ Victor Yang
Re: Казахстанцы жалуются на проблемы с WhatsApp
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11608
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 11.06.19 - 17:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У меня веб-версия не грузится даже с VPN.
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