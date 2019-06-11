Цитата: Маркс:

Дашь ему таблетку обезболивающую из своей аптечки, скажут аптечка - это маленькая аптека, без рецепта не лезь. А с этой медицинской страховкой можно будет от всех инстанций отмазаться

Буде Вам, не передергивайте, всё-таки ограничения на продажу а не на использование имеющегося в наличии. Тогда как сам факт покупки аптечки действительно интригует. Ведь рецепт выдаётся по наличию недуга, сама же аптечка приобретается в целях гипотетических. Сейчас это даже напомнило продажу папских индульгенций.