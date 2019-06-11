барсов установили 7 лет назад и поэтому их перенесли в Вет.факультет!

отлично) далее..



Цитата: Теперь их перенесли - это не последнее изменение хорошо что предостерег, а мы-то думали что на этом конкурс проведут и разойдутся как всегда!



Цитата: В этом году мы планируем полностью изменить дизайн фасада здания.

ну на словах бы объяснил, или пластиком и стеклом закрыть весь фасад? как обычно?!



Цитата: дизайнеры а почему не декораторы? что уж там..