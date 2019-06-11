Vital Re: Полицейские напали на журналиста Tengrinews в Алматы #2





(Пользователи) Сообщений: 7716

Регистрация: 09.02.12 (Пользователи) Отправлено: - 13:49 Щас каждый у кого в кармане есть телефон с камерой считает себя журналистом или блогером.))) если ты журналист, и идёшь в конфликтную точку, обычно они одевают спец жилетку с надписью пресса. Вроде такая практика по миру. Нет аксессуаров таких? Всё досвидания. А корочки щас на базаре можно любую купить и полиция об этом знает и когда идёт конфликт, полицейскому будет не до вашей корочки.