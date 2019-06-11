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§ NG.kz
Полицейские напали на журналиста Tengrinews в Алматы
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 35961
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.06.19 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Корреспондент Шокан Алхабаев освещал полицейские задержания в районе Сайрана (Ауэзовский район Алматы) в ночь на 11 июня. Сотрудники полиции начали препятствовать видеосъемке журналиста Tengrinews.kz, а затем попытались забрать у него телефон и несколько раз ударили Шокана Алхабаева.
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§ maxsaf
Re: Полицейские напали на журналиста Tengrinews в Алматы
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1978
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.06.19 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
дал поручение правоохранительным органам проявлять максимальную сдержанность.

Так это и была максимально возможная сдержанность :-o :-)
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§ Vital
Re: Полицейские напали на журналиста Tengrinews в Алматы
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 7716
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 11.06.19 - 13:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Щас каждый у кого в кармане есть телефон с камерой считает себя журналистом или блогером.))) если ты журналист, и идёшь в конфликтную точку, обычно они одевают спец жилетку с надписью пресса. Вроде такая практика по миру. Нет аксессуаров таких? Всё досвидания. А корочки щас на базаре можно любую купить и полиция об этом знает и когда идёт конфликт, полицейскому будет не до вашей корочки.
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