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§ NG.kz
Фасад главного корпуса КГУ им. Байтурсынова будут реконструировать
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35961
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.06.19 - 13:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Менять внешний облик здания по адресу ул. Байтурсынова, 47 в Костанае начали с переноса скульптур снежных барсов, которые были установлены здесь 7 лет назад. Вместо изваяний установили вазоны с цветами.
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§ Victor Yang
Re: Фасад главного корпуса КГУ им. Байтурсынова будут...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11606
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 11.06.19 - 13:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
До конца июня дизайнеры должны представить свои проекты

Архитекторов ещё никто так не оскорблял... ;-)
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§ antonK
Re: Фасад главного корпуса КГУ им. Байтурсынова будут...
antonK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 784
Регистрация: 06.09.12
Отправлено: 11.06.19 - 13:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Полностью изменить, т.е. покрасить в голубой цвет, ну как местный "биг бэн" ? ))
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§ директор пляжа
Re: Фасад главного корпуса КГУ им. Байтурсынова будут...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 147
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 11.06.19 - 13:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
барсов установили 7 лет назад и поэтому их перенесли в Вет.факультет!
отлично) далее..

Цитата:
Теперь их перенесли
- это не последнее изменение :lol: хорошо что предостерег, а мы-то думали что на этом конкурс проведут и разойдутся как всегда!

Цитата:
В этом году мы планируем полностью изменить дизайн фасада здания.

ну на словах бы объяснил, или пластиком и стеклом закрыть весь фасад? как обычно?!

Цитата:
дизайнеры
а почему не декораторы? что уж там..
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§ Vital
Re: Фасад главного корпуса КГУ им. Байтурсынова будут...
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 7716
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 11.06.19 - 13:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Скорей всего спилят ели и все здание обтянут китайским пластиком +стекло. Просто старый дизайн многим напоминает СССР. А это щас не модно.
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