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≡ Казахстанцы не смогут купить лекарства без рецепта: аптекари просят пересмотреть норму		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Казахстанцы не смогут купить лекарства без рецепта: аптекари просят пересмотреть норму
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35961
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.06.19 - 18:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Представители фармацевтической отрасли назвали проблемы, с которыми столкнутся пациенты из-за поправок в сфере продажи лекарственных средств. Теперь, чтобы купить обезболивающее или средство от аллергии, им придется брать рецепт у врача.
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§ Survivor Puma
Казахстанцы не смогут купить лекарства без рецепта: аптекари просят пересмотреть норму
Survivor Puma


(Пользователи)
Сообщений: 3
Регистрация: 16.05.19
Отправлено: 11.06.19 - 12:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Страна непуганных ///, куда мы катимся?

[Исправлено: Iney, 11.06.2019 - 12:42]
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* drakon
Казахстанцы не смогут купить лекарства без рецепта: аптекари просят пересмотреть норму
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16502
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.06.19 - 12:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Люди не могут планировать болезнь, и если срочно - идут, сидят в очереди 2-3 часа.

В воскресенье, немного - простыл.
Горло сейчас - болит. Вчера был -
праздничный день,врачи - не работали.
Мог поехать в скорую,
но - не захотел. Чтобы не сидеть в
очереди, в 8.00 позвонил Домашнему Врачу.
Она мне назначила на 11.30. Когда у неё
будет - "Окно". Это,чтобы не сидеть в
очереди 2-3 часа. Какие то знакомые у
тебя, не такие, как должны - быть... :lol: :oops: :-P
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§ Victor Yang
Казахстанцы не смогут купить лекарства без рецепта: аптекари просят пересмотреть норму
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11606
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 11.06.19 - 13:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Чтобы не сидеть в очереди, в 8.00 позвонил Домашнему Врачу. Она мне назначила на 11.30. Когда у неё будет - "Окно". Это,чтобы не сидеть в очереди 2-3 часа. Какие то знакомые у тебя, не такие, как должны - быть...

Заметь - в очереди не они одни сидят,а сидят все. Значит, или правила другие, или ещё что.
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§ alex_60
Казахстанцы не смогут купить лекарства без рецепта: аптекари просят пересмотреть норму
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3567
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.06.19 - 13:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
немного - простыл. Горло сейчас - болит.


что, и сразу надо к врачу . не три месяца вроде тебе.

Цитата:
drakon:
Она мне назначила на 11.30. Когда у неё будет - "Окно".


так к этому времени горло уже прошло наверное.
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* drakon
Казахстанцы не смогут купить лекарства без рецепта: аптекари просят пересмотреть норму
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16502
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.06.19 - 13:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
так к этому времени горло уже прошло наверное.

Ещё 2 часа - до приёма.Сижу дома.
А мог бы там - сидеть и ждать... :lol: :oops:
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§ Vital
Казахстанцы не смогут купить лекарства без рецепта: аптекари просят пересмотреть норму
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 7716
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 11.06.19 - 13:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Не когда из за горла не ходил не в аптеку не к врачу. Вабще стараюсь не принимать таблетки. Не верю я им. Организм должен сам бороться. Правильное питание, воздух, овощи, фрукты, лёгкий спорт без напряга. Вот все лекарства. Ещё витаминки принимаю. Там всякие а, в, с, д, е. ;-)
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§ Butch
Re: Казахстанцы не смогут купить лекарства без рецепта: аптекари...
Butch


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Сообщений: 23
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 11.06.19 - 13:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Да и как-то все это глупостью какой-то кажется. Мало ли человеку приспичило, может понос начался, а ему за рецептом в больницу бежать? Представляю с какой скоростью эти бедолаги устряпают все медучреждения по самую крышу и дороги к ним. Кому это нужно?

Водоканал наш на этом немало обогатиться может. Они мастерски чопики делают, и забивают надёжно. Откроют, так сказать, службу экстренной помощи в поносных ситуациях
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