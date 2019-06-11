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§ NG.kz
Авария с российской машиной
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 35961
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.06.19 - 09:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ДТП произошло 11 июня около 9 утра на перекрестке Амангельды - Баймагамбетова. Фото на редакционный WhatsApp "НГ" прислал Подписчик.
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§ директор пляжа
Re: Авария с российской машиной
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 147
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 11.06.19 - 09:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Российские номера это Народник таксист. на фото не видно. Они всегда участники, номер тут роли не играет.
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§ андрей 117
Re: Авария с российской машиной
андрей 117


(Пользователи)
Сообщений: 19
Регистрация: 19.05.17
Отправлено: 11.06.19 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
как то остановился на перекрестке на красный.впереди три машины.одна впереди меня,две с права и все с российскими номерами.сделал фото отослал товарищу в Омск,мол угадай город. :-x
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§ Vital
Авария с российской машиной
Vital


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Сообщений: 7716
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 11.06.19 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да отстаньте вы от этих российских номеров. У людей пока есть возможность покупают. Катаются. Щас с РФ можно за копейки притащить клёвую машину. Новая на 1 лям дешевле можно там купить. Щас власти запретят и все, будем на китайских лифанах и джаках кататься.
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§ андрей 117
Re: Авария с российской машиной
андрей 117


(Пользователи)
Сообщений: 19
Регистрация: 19.05.17
Отправлено: 11.06.19 - 13:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ага новые прям так и прут от туда на лям дешевле.
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