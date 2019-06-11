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§ NG.kz
Выживание в новом микрорайоне поселка Заречный Костанайского района
NG.kz

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Отправлено: 11.06.19 - 13:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
П. Заречный, мкр. Северный, госпрограмма "Нурлы Жер". Каждый день в вечернее время нет холодной воды, невозможно ни помыться, ни приготовить еду, ни справить нужду нормально, так как куда-то исчезает холодная вода.
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* Тимур Гафуров
Re: Выживание в новом микрорайоне поселка Заречный Костанайского...
Тимур Гафуров

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Сообщений: 441
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 11.06.19 - 13:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пресс-секретарь акима Костанайского района Анара КЫЗЫКЕНОВА прокомментировала ситуацию:
- В п.Заречный, мкр.Северный, по госпрограмме «Нурлы Жер» идет строительство новых домов. В вечернее время проблема нехватки воды возникает из-за того, что вечером идет полив огородов и, соответственно, разбор воды больше, чем в дневное время. Запас воды в достаточном количестве, это доказывает обследование, проведенное коммунальным предприятием. Проблема с низким давлением, сезонная, происходит ежегодно. Что касается строительства домов, действительно были замечания относительно качества строительства. Так как дома возведены в зимнее время, образовывались трещины, были выявлены и другие недоделки. С подрядчиками проведена определенная работа и все высказанные населением негативы устраняются. Асфальтирование улиц проведено, как того требуют нормы. Так как в микрорайоне все еще ведутся строительные работы, асфальтированы не все участки, работы продолжаются. Вопросы микрорайона на постоянном контроле акимата Костанайского района и всех соответствующих служб.
Как сообщила Казыкенова, сегодня вечером к жителям микрорайона приедет комиссия из представителей ЗАТЭК и компании-застройщика.
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