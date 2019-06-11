Тимур Гафуров Re: Выживание в новом микрорайоне поселка Заречный Костанайского... #1



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(Администрация сайта) Сообщений: 441

Регистрация: 05.01.07 Модератор(Администрация сайта) Отправлено: - 13:36 Пресс-секретарь акима Костанайского района Анара КЫЗЫКЕНОВА прокомментировала ситуацию:

- В п.Заречный, мкр.Северный, по госпрограмме «Нурлы Жер» идет строительство новых домов. В вечернее время проблема нехватки воды возникает из-за того, что вечером идет полив огородов и, соответственно, разбор воды больше, чем в дневное время. Запас воды в достаточном количестве, это доказывает обследование, проведенное коммунальным предприятием. Проблема с низким давлением, сезонная, происходит ежегодно. Что касается строительства домов, действительно были замечания относительно качества строительства. Так как дома возведены в зимнее время, образовывались трещины, были выявлены и другие недоделки. С подрядчиками проведена определенная работа и все высказанные населением негативы устраняются. Асфальтирование улиц проведено, как того требуют нормы. Так как в микрорайоне все еще ведутся строительные работы, асфальтированы не все участки, работы продолжаются. Вопросы микрорайона на постоянном контроле акимата Костанайского района и всех соответствующих служб.

Как сообщила Казыкенова, сегодня вечером к жителям микрорайона приедет комиссия из представителей ЗАТЭК и компании-застройщика.