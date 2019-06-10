Маркс Около 100 тонн картофеля кто-то выбросил неподалеку от Костаная #12





(Полноправные пользователи) Сообщений: 460

Регистрация: 01.06.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:28 Цитата: Добринцофф:

Она хорошая ничего не стоит,а если немного с дефектом вообще ни почём не продашь,проще выкинуть и забыть.

Рассуждения продавца, а не предпринимателя. Раз не продается, можно же было предпринять что-нибудь. Если уж занимаешься выращиванием и хранением картофеля, то должны быть продуманы пути преодоления форс-мажорных обстоятельств. Самогон картофельный можно было выгнать. Высушить. Законсервировать. Получить корм для животных. Использовать как удобрения.



Единственное оправдание вывоза и выброса - это какая-то зараза, которую обнаружили в этом картофеле или на складах. Поэтому попытались по тихому избавиться, чтобы не поднимать шумиху. Иначе потом больше заплатишь за утилизацию и на штрафы всяким налетевшим коршунам. Опять же имидж пострадает, а так нет тела - нет дела. Единственно, нужно было закопать, но как всегда жадность фраера сгубила.