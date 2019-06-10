Цитата: drakon:

Чтобы не сидеть в очереди, в 8.00 позвонил Домашнему Врачу. Она мне назначила на 11.30. Когда у неё будет - "Окно". Это,чтобы не сидеть в очереди 2-3 часа. Какие то знакомые у тебя, не такие, как должны - быть...

Заметь - в очереди не они одни сидят,а сидят все. Значит, или правила другие, или ещё что.