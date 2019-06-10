Vital Re: Около 100 тонн картофеля кто-то выбросил неподалеку от... #5





(Пользователи) Сообщений: 7710

Регистрация: 09.02.12 (Пользователи) Отправлено: - 16:56 Не ну с молоком ещё как-то можно понять. А тут не одна машина. Тут много, целый огромный склад. Это реально преступление. Ведь можно было дать в сми рекламу, что склад нужно очистить от прошлогодней картошки, люди приезжайте забиририте за 5 теньге. Уверен. Приехали бы и забрали. Кому свиней кормит, кому может и самому кушать. Вот же гады.