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≡ Около 100 тонн картофеля кто-то выбросил неподалеку от Костаная		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Около 100 тонн картофеля кто-то выбросил неподалеку от Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35954
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.06.19 - 16:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Место нахождения внушительной кучи гниющего картофеля — окрестности озера Господское. Пенсионер Валерий ТИМОШЕНКО ездил туда на рыбалку. Увидел безобразие и сегодня, 10 июня, сообщил в «НГ».
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§ Vital
Re: Около 100 тонн картофеля кто-то выбросил неподалеку от...
Vital


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Сообщений: 7710
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.06.19 - 16:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чёт наруководились наши. Один молоко сливает бочку, другой картоп выкидывает. Чёт пошло не так все.
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§ Vital
Re: Около 100 тонн картофеля кто-то выбросил неподалеку от...
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 7710
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.06.19 - 16:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Че самое НЕ удивительно, щас скорей всего местные депутаты выпустят закон где будет только один пункт. Штраф за выброс продуктов в 50 лямов. А глубину проблемы не будут решать, это слишком тяжко и не нужно.
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§ drakon
Re: Около 100 тонн картофеля кто-то выбросил неподалеку от...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16497
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.06.19 - 16:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А чё,можно себе - выбрать.
И на ярмарку ехать - не надо.
А может она из Стабфонда?... :lol: :oops:
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§ лимон
Re: Около 100 тонн картофеля кто-то выбросил неподалеку от...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 953
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 10.06.19 - 16:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
заелись, подешевле нельзя было распродать?
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§ Vital
Re: Около 100 тонн картофеля кто-то выбросил неподалеку от...
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 7710
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.06.19 - 16:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не ну с молоком ещё как-то можно понять. А тут не одна машина. Тут много, целый огромный склад. Это реально преступление. Ведь можно было дать в сми рекламу, что склад нужно очистить от прошлогодней картошки, люди приезжайте забиририте за 5 теньге. Уверен. Приехали бы и забрали. Кому свиней кормит, кому может и самому кушать. Вот же гады.
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§ Vital
Около 100 тонн картофеля кто-то выбросил неподалеку от Костаная
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 7710
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.06.19 - 17:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это такие руководители. Он завтра приедит на лексусе, скажет че надо? Сколько? 3 ляма 5? На возьми и уедит. А зарплату будет считать по копейки. Не тиинки больше не даст.
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§ maxsaf
Re: Около 100 тонн картофеля кто-то выбросил неподалеку от...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1977
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.06.19 - 18:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поросятам был бы праздник. Думаю, кому надо - наберут.
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§ Добринцофф
Re: Около 100 тонн картофеля кто-то выбросил неподалеку от...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6551
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 10.06.19 - 19:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С картошкой второй год подряд завал,оптовая цена 60-75,а раньше в это время уже по 150 была.Покупателям конечно удобно,можно и не заморачиваться с погребами пришёл купил сколько надо.
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§ Азамат Лисов
Re: Около 100 тонн картофеля кто-то выбросил неподалеку от...
Азамат Лисов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 87
Регистрация: 02.05.12
Отправлено: 10.06.19 - 22:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это наверное и есть капитализм, пусть лучше сгниет чем продать дешевле
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§ drakon
Около 100 тонн картофеля кто-то выбросил неподалеку от Костаная
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16497
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.06.19 - 23:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Азамат Лисов:
Это наверное и есть капитализм, пусть лучше сгниет

Это ваш "больной" капитализм, может так - делать... :lol:
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§ Добринцофф
Около 100 тонн картофеля кто-то выбросил неподалеку от Костаная
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6551
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 11.06.19 - 00:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Азамат Лисов:
Это наверное и есть капитализм, пусть лучше сгниет чем продать дешевле

Она хорошая ничего не стоит,а если немного с дефектом вообще ни почём не продашь,проще выкинуть и забыть.
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