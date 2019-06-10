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§ NG.kz
Касым-Жомарт Токаев: Выборы были справедливыми и открытыми
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35954
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.06.19 - 21:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Он прокомментировал стихийные митинги в Алматы и Нур-Султане. А также заверил, что займётся решением проблем, которые он поднимал в своей предвыборной программе. И будет уделять особое внимание социальным вопросам.
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§ Vital
Re: Касым-Жомарт Токаев: Выборы были справедливыми и открытыми
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 7710
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.06.19 - 21:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кому это интересно.? Как кто то сказал, поживём, увидим.
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§ Азамат Лисов
Re: Касым-Жомарт Токаев: Выборы были справедливыми и открытыми
Азамат Лисов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 87
Регистрация: 02.05.12
Отправлено: 10.06.19 - 22:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очердной выброс денег на ветер
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§ drakon
Re: Касым-Жомарт Токаев: Выборы были справедливыми и открытыми
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16497
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.06.19 - 23:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

В будущем они будут вести себя таким образом.

Задерживать по 500 человек?... :-o
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