Vital Re: Токаев о блокировке соцсетей: Я не был в курсе, что их... #1





(Пользователи) Сообщений: 7709

Регистрация: 09.02.12 (Пользователи) Отправлено: - 22:16 Страшно становится. Когда первое лицо говорит что не в курсе. Страшно. Сказал бы я просто разберусь. А так наводит мысль что в курсе. Ну не че сделать не могу, пока. Как зе.