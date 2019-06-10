Vital Казахстанцы не смогут купить лекарства без рецепта: аптекари просят пересмотреть норму #8





(Пользователи) Сообщений: 7709

Регистрация: 09.02.12 (Пользователи) Отправлено: - 23:05 Цитата: yudjin: Да там друг полный капец. Я тоже ребёнка водил. А конечном итоге в челяб отвёз. И просто мне нужна была справка. Водительская. Я три дня проходил. Учитывая что я порядочный чел не забегал в дверь говоря я щас, спрошу только. Я прохожу в каждый кабинет по очереди. одно. Пришёл к другому в очереди сел и жду. До сих пор в глазах, дедушка, незнаю живой он или нет. Сидел к кардиолог. Перед мной 3-4. Потом я. Дедушка пришел . Кто последний? Я говорю. Он сел. Сидим. И тут приходит некая организация в небольшом количестве там их 4-5 вроде. С врачем, блат типа. Хотели вперёд без очереди. . Я остановил. Говорю я, потом вы. А когда вышел от врача вспомнил что дедушка за мной. Я им стоп. Ща дедушка зайдёт, а потом вы. Если вас чёт не устраивает, завите глав врача. Поговорим.