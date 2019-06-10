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§ NG.kz
Токаев о блокировке соцсетей: Я не был в курсе, что их блокировали
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35954
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.06.19 - 22:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на пресс-конференции в Акорде прокомментировал блокировку социальных сетей в день президентских выборов. Он заявил, что сам является активным пользователем социальных сетей.
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§ Vital
Re: Токаев о блокировке соцсетей: Я не был в курсе, что их...
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 7709
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.06.19 - 22:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Страшно становится. Когда первое лицо говорит что не в курсе. Страшно. Сказал бы я просто разберусь. А так наводит мысль что в курсе. Ну не че сделать не могу, пока. Как зе.
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* kostyk777
Re: Токаев о блокировке соцсетей: Я не был в курсе, что их...
kostyk777


(Пользователи)
Сообщений: 33
Регистрация: 06.12.15
Отправлено: 10.06.19 - 23:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тут посмотрел на цифры. Если по возрастному составу посмотреть, то от 18 млн населения 13 млн избирателей. А по спискам 9 млн. Где ещё 4 млн. Если что, поправьте.
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