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≡ Сенсация! "Костанайская стабильность" накрылась... асфальтом! Праздничный фоторепортаж		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Сенсация! "Костанайская стабильность" накрылась... асфальтом! Праздничный фоторепортаж
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35954
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.06.19 - 20:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А помните, как в советские годы выборы в любом уголке нашей великой страны были большим праздником? Помните, как взрослые наглаживали праздничную одежду и спешили с самого утра на избирательный участок, из которого на всю округу из громкоговорителя разносились патриотические и популярные песни.
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§ maxsaf
Re: Сенсация! "Костанайская стабильность" накрылась......
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1977
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.06.19 - 18:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Как говорят англичане"для хорошего газона нужно сто лет".И я почему-то в это верю.

Часто вижу как люди за каждым одуванчиком бегают с отравой, чтобы газон был однородный. Отдельно семена у них для тени и для солнечных лужаек. Кто знает, где в кустанае приличный газон есть сейчас?
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§ yudjin
Сенсация! "Костанайская стабильность" накрылась... асфальтом! Праздничный фоторепортаж
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5944
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 10.06.19 - 21:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Дороги все года ложили,

Ну не скажи... на дороги много лет клали ;-)

Цитата:
maxsaf:
Если честно, на фото не увидел ни попиленных стволов торчащих, ни пеньков. А для красного словца - сойдет.

Во первых, если пни не попали в кадр, это значит, что их присыпали землей.
Вот здесь, по обе стороны дороги спилили. Хотя я лично говорил прорабу, что можно нижние ветки для обзора спилить, а крону оставить.

А во-вторых, за пару лет в городе столько спилили деревьев, что от ветра, песчаных бурь уже ничто не спасёт. Скоро будет по улицам песчаные барханы, какие были в 50-х годах до массовой высадки деревьев.
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§ yudjin
Сенсация! "Костанайская стабильность" накрылась... асфальтом! Праздничный фоторепортаж
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5944
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 10.06.19 - 21:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
. Как же теперь будет бежать вода и как перебираться домам на ту сторону.

Плита, валяется теперь сбоку в кустах... где же еще? ведь это по-нашему!
Но, общаясь с прорабом данного ремонта, он сказал, что позже решат будет ли там снова плита или сделают мостик.


Цитата:
Сергей_я:
Так же нет фото где асфальт не положили и не факт что его положут то теперь, после выборов.

Вот оно:

Да, сегодня тишина на объекте, схватились асфальтировать проезд к домам за Азией.
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§ yudjin
Сенсация! "Костанайская стабильность" накрылась... асфальтом! Праздничный фоторепортаж
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5944
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 10.06.19 - 21:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf: Сильно бросается в глаза отсутствие газонов и в целом культура ухода за ними.

О чем вы говорите, газоны при Кулагине еще пытались сеять на ремонтируемых улицах... иногда это даже получалось. В 17 году когда делали пластический ремонт главного проспекта Абая просто землей закидали... теперь сорняк растёт, который непременно косят и косят.


Хотя вспомнил, что в прошлом году улицу Энергетиков в Красном партизане делали... там сеяли... что-то даже зеленело. Интересно в этом году как он выглядит?

А сам по себе газон в нашем экстремальном климате и пох...ческим менталитетом - дело очень трудоёмкое, затратное и не всегда успешное. Вымерзает, сгорает, вытаптывается, сгребается очередным ремонтом ... По себе знаю...

Цитата:
Кто знает, где в кустанае приличный газон есть сейчас?

Где-то в особняках на теньговке возможно и есть приличного вида газоны.
Вот и у меня под окнами какой-никакой имеется:


[Исправлено: yudjin, 10.06.2019 - 21:44]
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§ Vital
Сенсация! "Костанайская стабильность" накрылась... асфальтом! Праздничный фоторепортаж
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 7709
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.06.19 - 21:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:

Бедолага))) дома то хоть кормят? За что тебя из дома выгнали то? Скинь номер телефона директора. Хочу пожаловаться на его работника. Он видимо не работает а по вечерам калымит на своём участке.
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