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Vital:
Дороги все года ложили,
Ну не скажи... на дороги много лет клали
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maxsaf:
Если честно, на фото не увидел ни попиленных стволов торчащих, ни пеньков. А для красного словца - сойдет.
Во первых, если пни не попали в кадр, это значит, что их присыпали землей.
Вот здесь, по обе стороны дороги спилили. Хотя я лично говорил прорабу, что можно нижние ветки для обзора спилить, а крону оставить.
А во-вторых, за пару лет в городе столько спилили деревьев, что от ветра, песчаных бурь уже ничто не спасёт. Скоро будет по улицам песчаные барханы, какие были в 50-х годах до массовой высадки деревьев.