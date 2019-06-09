Цитата: Сергей_я:

. Как же теперь будет бежать вода и как перебираться домам на ту сторону.

Плита, валяется теперь сбоку в кустах... где же еще? ведь это по-нашему!

Но, общаясь с прорабом данного ремонта, он сказал, что позже решат будет ли там снова плита или сделают мостик.





Цитата: Сергей_я:

Так же нет фото где асфальт не положили и не факт что его положут то теперь, после выборов.

Вот оно:



Да, сегодня тишина на объекте, схватились асфальтировать проезд к домам за Азией.