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§ NG.kz
Тариф на проезд в автобусах планируют повысить до 80 тенге в Рудном
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35952
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.06.19 - 17:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Такое предложение 5 июня поддержал Общественный совет города. Теперь для реализации идеи необходимы одобрение экспертного совета, который проверит достоверность расчёта перевозчика, и решение городского маслихата.
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§ Vital
Re: Тариф на проезд в автобусах планируют повысить до 80 тенге в...
Vital


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Сообщений: 7703
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.06.19 - 17:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тема двадцать раз тут мусолилась про руководителя Ботагоз. Она как я понял держит и рудненский автопарк и автовокзал. И костанайский автовокзал. Везде старье и рванье и самые низкие зарплаты. Как я понял директор ттс имея всего 3-4 маршрута отстроил современный автовокзал и ему так и не дали его запустить. Вывод лично для меня один. После повышения, не будет не высоких зарплат не более менее хороших автобусов. Такой руководитель. Увы.
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§ Артем Марусич
Re: Тариф на проезд в автобусах планируют повысить до 80 тенге в...
Артем Марусич


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 116
Регистрация: 27.04.18
Отправлено: 10.06.19 - 19:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Алматы за 80 тенге хоть на метро, хоть на новом автобусе (даже до медео). В Рудном за эти гробы ваще после поездки должны еще людям доплачивать по сотне минимум.
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* Серый волк
Тариф на проезд в автобусах планируют повысить до 80 тенге в Рудном
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10181
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 10.06.19 - 20:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Артем Марусич:
В Алматы за 80 тенге хоть на метро, хоть на новом автобусе (даже до медео). В Рудном за эти гробы...
Просто всё. Очень просто. Там господа чинуши вынуждены заниматься городским транспортом. Его состоянием, маршрутами, тарифами, в целом содержанием.
Тут господа чинуши Рудного купили запасное колесо. :-) Неисправное. Ненужное, китаёзное, переливающееся всеми оттенками коррупции.
Теперь горожанам нужно скинуться на ремонт запасного колеса и оплачивать проезд в гробах по новым тарифам.

Просто этим чинушам до лампочки общественный транспорт.

Особенно заметен контраст, если об этом читать под тихий едва слышный звук работы низкопольного электробуса, проезд в котором на батареях после метро почти даром, так как составной маршрут тарифицирован так, что последующие виды транспорта в 90 минут вообще не обременяют.

[Исправлено: Серый волк, 10.06.2019 - 17:34]
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