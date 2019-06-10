/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Спартакиада госслужащих Костанайского района		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Спартакиада госслужащих Костанайского района
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35952
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.06.19 - 20:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня в спортивном комплексе «Астана» прошла торжественная церемония открытия районной спартакиады среди административных и политических государственных служащих Костанайского района, посвященная Дню государственных служащих Республики Казахстан.
Читать новость

§ Vital
Re: Спартакиада госслужащих Костанайского района
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 7703
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.06.19 - 20:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зрителей нету, это не спартакиада и не спорт. Это закрытая тусовка. Для своих.
Профайл

§ Vital
Спартакиада госслужащих Костанайского района
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 7703
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.06.19 - 20:33
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 21, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 20
Зарегистрированные пользователи: Серый волк

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 163
Пользователей: 1
Всего: 164

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх