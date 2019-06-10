Цитата: Артем Марусич:

В Алматы за 80 тенге хоть на метро, хоть на новом автобусе (даже до медео). В Рудном за эти гробы... Просто всё. Очень просто. Там господа чинуши вынуждены заниматься городским транспортом. Его состоянием, маршрутами, тарифами, в целом содержанием.

Тут господа чинуши Рудного купили запасное колесо. Неисправное. Ненужное, китаёзное, переливающееся всеми оттенками коррупции.

Теперь горожанам нужно скинуться на ремонт запасного колеса и оплачивать проезд в гробах по новым тарифам.



Просто этим чинушам до лампочки общественный транспорт.



Особенно заметен контраст, если об этом читать под тихий едва слышный звук работы низкопольного электробуса, проезд в котором на батареях после метро почти даром, так как составной маршрут тарифицирован так, что последующие виды транспорта в 90 минут вообще не обременяют.



[Исправлено: Серый волк, 10.06.2019 - 17:34]