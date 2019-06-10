Vital Re: Казахстанцы не смогут купить лекарства без рецепта: аптекари... #1





(Пользователи) Сообщений: 7703

Регистрация: 09.02.12 (Пользователи) Отправлено: - 18:12 Люблю витаминки, просто ревит, гексавит. Стою иногда в очереди, ну не большой, если 100 человек не стал бы. Так одна, две тёти. Вот передо мной стоит зомбированая женщина и говорит мне нужно вот это от желудка, вот это от сердце, вот это от головы, вот это просто есть ещё ченбудь от ноги. Ну че, накидали ей пакет на 15 тыщ. Она довольная идёт, наверно домой из этих индегриентов борщ варить.

Я б на эти деньги лучше внукам фруктов купил. Смысл себя пихать непонятно чем, скорей всего оно не помогает. Зачем вы обманываите пенсов? Ну все, организм высох, ей уже не одна таблетка не поможет восстановить не сердце, не желудок.