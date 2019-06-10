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§ NG.kz
Казахстанцы не смогут купить лекарства без рецепта: аптекари просят пересмотреть норму
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35952
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.06.19 - 18:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Представители фармацевтической отрасли назвали проблемы, с которыми столкнутся пациенты из-за поправок в сфере продажи лекарственных средств. Теперь, чтобы купить обезболивающее или средство от аллергии, им придется брать рецепт у врача.
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§ Vital
Re: Казахстанцы не смогут купить лекарства без рецепта: аптекари...
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 7703
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.06.19 - 18:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Люблю витаминки, просто ревит, гексавит. Стою иногда в очереди, ну не большой, если 100 человек не стал бы. Так одна, две тёти. Вот передо мной стоит зомбированая женщина и говорит мне нужно вот это от желудка, вот это от сердце, вот это от головы, вот это просто есть ещё ченбудь от ноги. Ну че, накидали ей пакет на 15 тыщ. Она довольная идёт, наверно домой из этих индегриентов борщ варить.
Я б на эти деньги лучше внукам фруктов купил. Смысл себя пихать непонятно чем, скорей всего оно не помогает. Зачем вы обманываите пенсов? Ну все, организм высох, ей уже не одна таблетка не поможет восстановить не сердце, не желудок.
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§ Vital
Re: Казахстанцы не смогут купить лекарства без рецепта: аптекари...
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 7703
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.06.19 - 18:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И вабще тут мафия. Я уже говорил. Эналаприл я покупал в рф за 40-50 руб маде ин Белоруссия. У нас нету. Есть другие производители. Индия 400 теньге. И так во всем.
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§ Добринцофф
Re: Казахстанцы не смогут купить лекарства без рецепта: аптекари...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6550
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 10.06.19 - 18:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Вот передо мной стоит зомбированая женщина и говорит мне нужно вот это от желудка, вот это от сердце, вот это от головы, вот это просто есть ещё ченбудь от ноги. Ну че, накидали ей пакет на 15 тыщ. Она довольная идёт, наверно домой из этих индегриентов борщ варить.

:lol: :lol: :lol:
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§ таноми52
Re: Казахстанцы не смогут купить лекарства без рецепта: аптекари...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 753
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 10.06.19 - 19:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот прописал невролог знакомой препарат, принимать целый год. В месяц затраты около 7 тыс. тенге. Сразу на год таких денег у пенсионерки нет. Будет ходить каждый месяц за рецептом, при том , что сейчас уже очередь к неврологу на две недели вперёд?
Купить сразу на год? Где деньги, Зин?
Другое: через два месяца приёма этого препарата она буквально не могла таскать ноги от слабости, оказалось - побочное действие. Если бы закупила хотя бы ещё на месяц - деньги на ветер?
Да, есть лекарства, требующие особого контроля, могущие нанести значительный урон человеку. Но они уже давно были определены. Усильте контроль за аптеками, если ими не соблюдались требования. Народ-то причём?
Интересно, на основании чего эта инициатива пошла? Статистика выявила огромное количество жертв приёма лекарств? Научные институты путём экспериментов выявили резисте́нтность к огромному количеству лекарств? И ситуация требует немедленных мер? Или у кого-то опять заиграло реформаторское рвение?
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§ Vital
Казахстанцы не смогут купить лекарства без рецепта: аптекари просят пересмотреть норму
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 7703
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.06.19 - 19:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:

Да просто элементарно, государство помогите детям, это ваше будущее. Че толку вы даёте скидки 90 летней пенсионерки. Очень много детей требующих операций. Люди квартиры продают, в банках кредиты берут что б ребёнка отправить на операцию на(в) заграницу.
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§ Vital
Re: Казахстанцы не смогут купить лекарства без рецепта: аптекари...
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 7703
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.06.19 - 19:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас ещё люди такие. Моя мне звонит, сходи в аптеку ребёнку купи какую-то там фигню от простуды. Меня в детстве от простуды чаем с малиной поили. А тут на до табл. Ну это не главное. Она мне говорит зайди ко мне там есть корочка бабушкина, пенс - скидка. Я, че офигела? Там 500 теньге надо я ещё буду позориться с пенс - корочкой.отдыхай. Короче. А.. Нет там вся оказывается аптека стоит и корочкой машет. Позорище.
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