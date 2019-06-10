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§ NG.kz
Как проходили выборы президента в Казахстане. Обзор прессы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35952
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.06.19 - 03:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Казахстане закрылись избирательные участки. Они работали с 7 часов до 20 часов. Что происходило в этот день? Пресса рассказывает о нарушениях, протестном движении и задержаниях.
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§ peshexod
Re: Как проходили выборы президента в Казахстане. Обзор прессы
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3353
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 10.06.19 - 03:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересное кино происходит, социальной напряженностью мог бы воспользоваться кто угодно, но кроме француза никого не видно. Грустно, но некоторые из митингующих могут примкнуть к нему, не имея ничего более достойного.
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§ maxsaf
Re: Как проходили выборы президента в Казахстане. Обзор прессы
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1977
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.06.19 - 04:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
peshexod:
но кроме француза никого не видно

А вы еще кого-то ждали? :lol:
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§ peshexod
Как проходили выборы президента в Казахстане. Обзор прессы
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3353
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 10.06.19 - 14:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А вы еще кого-то ждали?

:lol:
Не, в этой ситуации я переживаю за стабильность, на безрыбье народ за ним может потянуться. К сожалению нет у нас конструктивных и авторитетных политиков, которые пользуются доверием большинства.
Моё мнение.
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§ maxsaf
Как проходили выборы президента в Казахстане. Обзор прессы
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1977
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.06.19 - 18:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну все, ближайшее время можете не переживать
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