peshexod Как проходили выборы президента в Казахстане. Обзор прессы #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3353

Регистрация: 25.06.13 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:35 Цитата: maxsaf:

А вы еще кого-то ждали?



Не, в этой ситуации я переживаю за стабильность, на безрыбье народ за ним может потянуться. К сожалению нет у нас конструктивных и авторитетных политиков, которые пользуются доверием большинства.

Моё мнение.