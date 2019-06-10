/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Около 100 тонн картофеля кто-то выбросил неподалеку от Костаная		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Около 100 тонн картофеля кто-то выбросил неподалеку от Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35949
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.06.19 - 16:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Место нахождения внушительной кучи гниющего картофеля — окрестности озера Господское. Пенсионер Валерий ТИМОШЕНКО ездил туда на рыбалку. Увидел безобразие и сегодня, 10 июня, сообщил в «НГ».
Читать новость

* Vital
Re: Около 100 тонн картофеля кто-то выбросил неподалеку от...
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 7695
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.06.19 - 16:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чёт наруководились наши. Один молоко сливает бочку, другой картоп выкидывает. Чёт пошло не так все.
Профайл

* Vital
Re: Около 100 тонн картофеля кто-то выбросил неподалеку от...
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 7695
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.06.19 - 16:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Че самое НЕ удивительно, щас скорей всего местные депутаты выпустят закон где будет только один пункт. Штраф за выброс продуктов в 50 лямов. А глубину проблемы не будут решать, это слишком тяжко и не нужно.
Профайл

§ drakon
Re: Около 100 тонн картофеля кто-то выбросил неподалеку от...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16494
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.06.19 - 16:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А чё,можно себе - выбрать.
И на ярмарку ехать - не надо.
А может она из Стабфонда?... :lol: :oops:
Профайл

§ лимон
Re: Около 100 тонн картофеля кто-то выбросил неподалеку от...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 953
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 10.06.19 - 16:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
заелись, подешевле нельзя было распродать?
Профайл

* Vital
Re: Около 100 тонн картофеля кто-то выбросил неподалеку от...
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 7695
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.06.19 - 16:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не ну с молоком ещё как-то можно понять. А тут не одна машина. Тут много, целый огромный склад. Это реально преступление. Ведь можно было дать в сми рекламу, что склад нужно очистить от прошлогодней картошки, люди приезжайте забиририте за 5 теньге. Уверен. Приехали бы и забрали. Кому свиней кормит, кому может и самому кушать. Вот же гады.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 20, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 19
Зарегистрированные пользователи: DrDjekel

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 168
Пользователей: 2
Всего: 170

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх