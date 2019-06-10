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§ NG.kz
Миссия ОБСЕ дала оценку выборам президента Казахстана
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35949
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.06.19 - 16:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Несмотря на потенциал внеочередных президентских выборов Республики Казахстан стать силой политических изменений, пренебрежение основными правами, включая аресты мирных протестующих, и многочисленные нарушения в ходе голосования в день выборов, едва ли продемонстрировали уважение к демократическим стандартам.
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§ drakon
Re: Миссия ОБСЕ дала оценку выборам президента Казахстана
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16494
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.06.19 - 16:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хоть кто то вам прямо в глаза - сказал... :-o
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