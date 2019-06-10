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* Rexyn
Ваши вопросы редакции и сообществу
Rexyn


(Администрация сайта)
Сообщений: 131
Регистрация: 22.11.17
Отправлено: 10.06.19 - 16:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Я просто хотел бы узнать более подробно новое правило.

Окей. Объясняю.

Цитата:
Пользователи, отправившие 30 и более комментариев на сайт и не нарушавшие Правил, по решению редакции переводятся в категорию Полноправных пользователей и получают право публикации комментариев без премодерации.


Цитата:
Участник переводится в режим премодерации (группу Пользователи) после третьего отклоненного комментария, либо после 5 исправлений в тексте его комментариев (в этом случае в тексте комментария помечается дата редактирования сообщения модератором).


Это две цитаты из Соглашения

Перевожу на русский язык.
Вы Пользователь. Как только у вас 30 чистых комментариев, т.е. ни одного нарушения на последние 30 комментариев, вы получаете Полноправного пользователя.
Если вы Полноправный пользователь и у вас набралось 3 отклоненных (удаленных) комментария, то вас возвращают в Пользователи.

И так по кругу.

Смогли написать 30 комментариев и ни разу не накосячить - добро пожаловать в Полноправные.
Накосячили три раза - быть вам в премодерации.
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* Vital
Ваши вопросы редакции и сообществу
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 7695
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.06.19 - 16:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Rexyn:

А. Понял. Ну это очень сложно.))) для меня практически не достижимо.
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Страница 272 из 272«1...270271272
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