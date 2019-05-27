Vital Ваши вопросы редакции и сообществу #2710





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Регистрация: 09.02.12 (Пользователи) Отправлено: - 16:15 Цитата: Rexyn: Есть 1 правило, где чётко гласит что нельзя спорить с админоми и админ всегда прав даже если он не прав смотри первой правило))) это я знаю. Я просто хотел бы узнать более подробно новое правило. Раньше было 50 ком. Но при этом можно было 2 нарушить и третий был фатальным, потом все онулировалось. Теперь 30. Вопрос, в 30 можно делать 2 залета или теперь жёстко и нужно в ходить в 30 ку без косяков.?