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* Vital
Ваши вопросы редакции и сообществу
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 7695
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.05.19 - 19:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Читал как то что если отправить спутник на марс. И от туда просто послать (привет) он придёт через 20 минут. Ваш привет приходит только через 50 мин. Если вам в лень двигатся, то просто перестаньте, то есть просто выключите модерацию. Или вам лом держать форум? Тогда так и скажите.
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§ Тимур Гафуров
Ваши вопросы редакции и сообществу
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 440
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 28.05.19 - 10:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Ваш привет приходит только через 50 мин.

Интервал модерации на сайте составляет 30 минут. Режим работы: 10.00 - 24.00.
Если вы видите нарушения этого графика, пишите мне в личку, будем разбираться. Модерировать чаще смысла не вижу - практически все комментарии оставляют полноправные пользователи. Не нарушайте правила сайта, возвращайтесь в полноправные и работа модераторов вообще не будет вас беспокоить. До следующего нарущения)
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* Rexyn
Ваши вопросы редакции и сообществу
Rexyn


(Администрация сайта)
Сообщений: 131
Регистрация: 22.11.17
Отправлено: 07.06.19 - 09:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Нужно урезать до 20. Думаю хватает. Форум сами же видите что утехает.


УВЕДОМЛЯЕМ всех участников форумов. Изменено количество комментариев, которые необходимо набрать для получения статуса Полноправный пользователь. Теперь это 30 комментариев без нарушений.
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§ maxsaf
Ваши вопросы редакции и сообществу
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1974
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 07.06.19 - 09:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Предлагаю принять в штат профессионального провокатора, в обязанности которого войдут высказывание некомпетентного мнения по любому вопросу, переливание из пустого в порожнее, раздувание из мухи слона, несогласие с любым мнением, включая собственное, высказанное ранее по аналогичному вопросу. И фотки, много фоток. А после можно вернуть правило 50 коментариев :lol:
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* Rexyn
Ваши вопросы редакции и сообществу
Rexyn


(Администрация сайта)
Сообщений: 131
Регистрация: 22.11.17
Отправлено: 07.06.19 - 09:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Предлагаю принять в штат профессионального провокатора

Спасибо, обойдемся)
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* Vital
Ваши вопросы редакции и сообществу
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 7695
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 09.06.19 - 18:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Rexyn:
Прошли 30 уже давно. Хотя... Да. Кто в наше современное время будет выполнять свои же недавно принятые законы-инструкции.)))
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* Rexyn
Ваши вопросы редакции и сообществу
Rexyn


(Администрация сайта)
Сообщений: 131
Регистрация: 22.11.17
Отправлено: 10.06.19 - 15:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Прошли 30 уже давно. Хотя... Да. Кто в наше современное время будет выполнять свои же недавно принятые законы-инструкции.)))

Вот уж не надо нас голословно обвинять. Конкретно у вас сейчас значится одно нарушение. И оно как раз на последние 30. Не дотянули еще. "Очистите карму" - переведем.
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§ таноми52
Ваши вопросы редакции и сообществу
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 752
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 10.06.19 - 15:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Предлагаю принять в штат профессионального провокатора, в обязанности которого войдут высказывание некомпетентного мнения по любому вопросу, переливание из пустого в порожнее, раздувание из мухи слона, несогласие с любым мнением,


:lol: Практически каждый из форумчан время от времени невольно этим и занимается (такова уж натура человеческая). Не научные же у нас тут обсуждения.Так что прав Rexyn - своими силами обойдёмся ;-)
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§ Victor Yang
Ваши вопросы редакции и сообществу
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11600
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 10.06.19 - 15:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
несогласие с любым мнением, включая собственное, высказанное ранее по аналогичному вопросу.

Эт про меня)))
Цитата:
maxsaf:
Предлагаю принять в штат профессионального провокатора, в обязанности которого войдут высказывание некомпетентного мнения по любому вопросу, переливание из пустого в порожнее, раздувание из мухи слона, несогласие с любым мнением, включая собственное, высказанное ранее по аналогичному вопросу. И фотки, много фоток. А после можно вернуть правило 50 коментариев

По Марику соскучился?
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* Vital
Ваши вопросы редакции и сообществу
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 7695
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.06.19 - 16:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Rexyn:
Есть 1 правило, где чётко гласит что нельзя спорить с админоми и админ всегда прав даже если он не прав смотри первой правило))) это я знаю. Я просто хотел бы узнать более подробно новое правило. Раньше было 50 ком. Но при этом можно было 2 нарушить и третий был фатальным, потом все онулировалось. Теперь 30. Вопрос, в 30 можно делать 2 залета или теперь жёстко и нужно в ходить в 30 ку без косяков.?
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Ответить Новый топик
Страница 271 из 272«1...269270271272»
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