Butch Re: Молочные реки в Костанае #7





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Регистрация: 17.04.19 (Пользователи) Отправлено: - 12:14 Цитата: maxsaf:

Отвез бы фермерам, поросят кормить.

Есть вероятность что его за это обвинят в получении личного неучтённого дохода. Я сталкивался с подобными явлениями, в другой сфере. Вывоз строительного мусора на базу, где он просто будет лежать не подвергаясь переработке, давал плечо транспортировки в 20 км. В то же время вывоз лицам желающим использовать его в целях устройства площадки для строительства, в 5 км. Ну и руководству было плевать на расход топлива и рациональность, лишь бы только быть спокойным что мы не обогатились мимо него.

Или может что не так с санитарными документами.