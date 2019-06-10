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§ NG.kz
Молочные реки в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35945
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.06.19 - 11:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видео молоковоза, сливающего молоко на берег Тобола в районе КСК прислал на WhatsApp "НГ пользователь нашего сайта Жанат.
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* лимон
Re: Молочные реки в Костанае
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 951
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 10.06.19 - 11:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
молоковоз вроде фирменный, на фирму бы и отвез
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§ maxsaf
Re: Молочные реки в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1970
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.06.19 - 11:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отвез бы фермерам, поросят кормить. :-o
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§ drakon
Re: Молочные реки в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16490
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.06.19 - 11:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот и наступило - изобилие... :lol: :oops: :-P
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§ Vital
Re: Молочные реки в Костанае
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 7683
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.06.19 - 12:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну все, хана водителю. Щас нг запрос в МВД замутит. Чела уволят с работы с конфискацией имущества, экологи начнут кричать что теперь тобол отравлен. Автору медаль дадут и покажут по телеку.
Цитата:
maxsaf:

Как вы себе это предстовляите))) :lol:
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§ Сергей_я
Re: Молочные реки в Костанае
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2726
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 10.06.19 - 12:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Отвез бы фермерам, поросят кормить.

а нет у нас таких ферм уже
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§ Victor Yang
Молочные реки в Костанае
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11599
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 10.06.19 - 12:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Возможно, был в пути больше нормативного времени - вот молоко и прокисло.
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* Butch
Re: Молочные реки в Костанае
Butch


(Пользователи)
Сообщений: 17
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 10.06.19 - 12:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Отвез бы фермерам, поросят кормить.

Есть вероятность что его за это обвинят в получении личного неучтённого дохода. Я сталкивался с подобными явлениями, в другой сфере. Вывоз строительного мусора на базу, где он просто будет лежать не подвергаясь переработке, давал плечо транспортировки в 20 км. В то же время вывоз лицам желающим использовать его в целях устройства площадки для строительства, в 5 км. Ну и руководству было плевать на расход топлива и рациональность, лишь бы только быть спокойным что мы не обогатились мимо него.
Или может что не так с санитарными документами.
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* Butch
Re: Молочные реки в Костанае
Butch


(Пользователи)
Сообщений: 17
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 10.06.19 - 12:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прошу прощения за неосведомлённость, а нет ли возможности его переработки в кисломолочные продукты в прокисшем виде? Чистое любопытство.
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§ Vital
Re: Молочные реки в Костанае
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 7683
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.06.19 - 12:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:

Нельзя. Сказали в морг, значит в морг(с)
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* лимон
Re: Молочные реки в Костанае
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 951
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 10.06.19 - 12:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
а нет ли возможности его переработки в кисломолочные продукты в прокисшем виде?


в деревне и без переработки прокисшее молоко всегда в простоквашу превращается :-)
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§ Victor Yang
Re: Молочные реки в Костанае
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11599
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 10.06.19 - 13:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Отвез бы фермерам, поросят кормить.

Капитализм же. По той же причине санкционные или нелегальные продукты давят, а не раздают неимущим.
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* Butch
Молочные реки в Костанае
Butch


(Пользователи)
Сообщений: 17
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 10.06.19 - 13:12
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