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§ NG.kz
ЦИК огласила предварительные итоги выборов: победил Токаев
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35945
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.06.19 - 12:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
10 июня Центральная избирательная комиссия подвела предварительные итоги внеочередных выборов президента Казахстана. Как распределились голоса избирателей, читайте в этом материале.
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§ elektron
Re: ЦИК огласила предварительные итоги выборов: победил Токаев
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3014
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 10.06.19 - 12:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//Касым-Жомарт Токаев от партии Nur Otan – %;//

??? :-x
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§ elektron
Re: ЦИК огласила предварительные итоги выборов: победил Токаев
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3014
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 10.06.19 - 12:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//Касым-Жомарт Токаев набрал 70,76% голосов, передает//

Как таг? по моим расчётам 69,96% получается? ;-)
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§ elektron
Re: ЦИК огласила предварительные итоги выборов: победил Токаев
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3014
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 10.06.19 - 12:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сумма процентов при сложении даёт результат в 30,04% + 70,76% = 100,8% получается? :-x
Так и поверить можно в мать божью! :lol:
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§ Rexyn
Re: ЦИК огласила предварительные итоги выборов: победил Токаев
Rexyn


(Администрация сайта)
Сообщений: 129
Регистрация: 22.11.17
Отправлено: 10.06.19 - 12:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
//Касым-Жомарт Токаев от партии Nur Otan – %;// ??? :-x

исправили, спасибо
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§ Rexyn
Re: ЦИК огласила предварительные итоги выборов: победил Токаев
Rexyn


(Администрация сайта)
Сообщений: 129
Регистрация: 22.11.17
Отправлено: 10.06.19 - 12:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Сумма процентов при сложении даёт результат в 30,04% + 70,76% = 100,8% получается? :-x

Перепроверили еще в другом источнике.
У Косанова 16,02 вместо 16,2
У Таспихова 2,07 вместо 2,7
У Ахметбекова 1,83 вместо 1,82

Теперь сходится
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§ Vital
ЦИК огласила предварительные итоги выборов: победил Токаев
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 7683
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.06.19 - 13:18
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