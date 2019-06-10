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§ NG.kz
За Токаева проголосовало 70,13 процента - exit poll
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35945
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.06.19 - 11:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Данные озвучила председатель совета института "Қоғамдық пікір" Айнур Мажитова на брифинге в Нур-Султане. Интервьюеры опрашивали на 325 избирательных участках, из них 97 в областных центрах, в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте, 94 - в малых городах, 143 - в сельских округах.
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§ maxsaf
Re: За Токаева проголосовало 70,13 процента - exit poll
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1970
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.06.19 - 11:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот так поворот. Неожиданно. 8-)
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* Butch
Re: За Токаева проголосовало 70,13 процента - exit poll
Butch


(Пользователи)
Сообщений: 17
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 10.06.19 - 11:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это всё ж таки пока что данные опроса 8-)
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§ директор пляжа
Re: За Токаева проголосовало 70,13 процента - exit poll
директор пляжа


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Сообщений: 145
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 10.06.19 - 12:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видео с исчезающей пастой в бюллетенях улыбнуло! Оказывается не всегда избиратель знает за кого голосует - в некоторых случаях человек с зажигалкой решает за кого ;-)
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