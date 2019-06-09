maxsaf Re: Сенсация! "Костанайская стабильность" накрылась...... #11





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1967

Регистрация: 27.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 01:00 Сильно бросается в глаза отсутствие газонов и в целом культура ухода за ними. То, что местами просматривается трава у дороги - извините, я это газоном назвать не могу. Посмотрите на фото дракона. Там девственная небритость лужаек - нонсенс. Нормальный газон требует затрат, но любителей зеленых крон это не должно останавливать. Для начала - регулярная стрижка, и первое время - посыпать свежие семена на проплешины. И уверяю вас, грязь исчезнет. У меня газон везде, кроме огорода. Два дня шел проливной дождь, земля такая, что за пять минут должна была привратиться в кашу. Но нет, я спокойно хожу по лужайкам вокруг дома, и никакой грязи. А вам лишь бы в мертвый асфальт все закатать. Вот такие вы защитники природы.