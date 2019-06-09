Vital На 782 избирательных участках проходят выборы президента РК в Костанайской области #10





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Регистрация: 09.02.12 (Пользователи) Отправлено: - 19:45 Цитата: olegggon: Я как понял не надо не куда ехать. Мой друг тоже решил с ходить. Нет его в списке, хотя по удостоверение он легко проголосовал. Прикол в том он тут родился и всю жизнь тут прожил, я с ним ещё в дет сад ходил. Отца знаю, мать. Он мне звонит и говорит прикинь. Я ему. А как будто ты чёт другое ожидал. Слышал про прибалтов, про не дочеловеков? Пс. С ним как то хвалились пенс фондом. Думаю у многих есть приложение в телефоне и там можно легко видеть каждый месяц отчисления. Так вот у него их там за 2 ляма. А в списке нет при голосование. Я свою фамл не узнавал. Мне без разнице уже, есть я там или нет.