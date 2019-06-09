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≡ На 782 избирательных участках проходят выборы президента РК в Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
На 782 избирательных участках проходят выборы президента РК в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35940
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.06.19 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Голосование закончится в 20.00, после чего участковые комиссии в срок не более 12 часов (до 8.00 часов 10 июня) должны подсчитать голоса, составить соответствующий протокол и передать его вместе с бюллетенями в городскую или районную территориальную комиссию.
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§ drakon
Re: На 782 избирательных участках проходят выборы президента РК...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16489
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.06.19 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уважаемые, Казахстанцы!
Поздравляю Вас с - выбором... :lol: :oops:
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§ arman_kst
Re: На 782 избирательных участках проходят выборы президента РК...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 278
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 09.06.19 - 11:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сходил и проголосовал. Может в этот раз будет 2 тур?
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§ Гога
Re: На 782 избирательных участках проходят выборы президента РК...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 929
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 09.06.19 - 14:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
побывали долгосрочные наблюдатели Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=35094
- а есть ещё и краткосрочные !?!?!?
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§ Гога
Re: На 782 избирательных участках проходят выборы президента РК...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 929
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 09.06.19 - 14:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
arman_kst
Уже давно посчитали и подсчитали !! Мог бы и не ходить . Марк Твен: «Если бы от нас что-то зависело на выборах, нас бы туда просто не пустили…»Не важно, как голосуют, - важно как считают"
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§ Гога
Re: На 782 избирательных участках проходят выборы президента РК...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 929
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 09.06.19 - 14:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
К 11 часам вам объявят нового старого презика с 74 % голосов
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§ Козлов я
Re: На 782 избирательных участках проходят выборы президента РК...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 321
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 09.06.19 - 15:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вангую победу старого нового с 86%. Кто больше?
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§ ElleR
Re: На 782 избирательных участках проходят выборы президента РК...
ElleR


(Пользователи)
Сообщений: 41
Регистрация: 10.08.16
Отправлено: 09.06.19 - 16:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Рудном работники присылают селфи-отчеты работодателям в качестве доказательства факта голосования :lol:
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§ Butch
Re: На 782 избирательных участках проходят выборы президента РК...
Butch


(Пользователи)
Сообщений: 10
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 09.06.19 - 19:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Марк Твен: «Если бы от нас что-то зависело на выборах, нас бы туда просто не пустили…»Не важно, как голосуют, - важно как считают"


"Лучший аргумент против демократии — пятиминутная беседа со средним избирателем"
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§ olegggon
Re: На 782 избирательных участках проходят выборы президента РК...
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 983
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 09.06.19 - 19:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вчера проверил к какому изб. участку я отношусь. Оказалось, что в п. Геофизик!!!???(🙄). Более 20 лет прописан в районе КСК и никогда не выписывался. Даже не очень знаю, где этот п. Геофизик находится, где-то в Красном партизане вроде. Короче, я очень обиделся на них (не знаю даже на кого) и не пошёл на выборы, потому-что в Геофизикс ехать свет очень даже не близкий. Проверял многими методами, даже скачал приложение смарт Костанай, результат один и тот же.
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§ Vital
На 782 избирательных участках проходят выборы президента РК в Костанайской области
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 7680
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 09.06.19 - 19:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
olegggon:
Я как понял не надо не куда ехать. Мой друг тоже решил с ходить. Нет его в списке, хотя по удостоверение он легко проголосовал. Прикол в том он тут родился и всю жизнь тут прожил, я с ним ещё в дет сад ходил. Отца знаю, мать. Он мне звонит и говорит прикинь. Я ему. А как будто ты чёт другое ожидал. Слышал про прибалтов, про не дочеловеков? Пс. С ним как то хвалились пенс фондом. Думаю у многих есть приложение в телефоне и там можно легко видеть каждый месяц отчисления. Так вот у него их там за 2 ляма. А в списке нет при голосование. Я свою фамл не узнавал. Мне без разнице уже, есть я там или нет.
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§ maxsaf
На 782 избирательных участках проходят выборы президента РК в Костанайской области
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1967
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 09.06.19 - 23:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
BBC News крутит видео арестов, сотни арестованных. Прославились опять на весь мир. :-x

BBC News

[Исправлено: maxsaf, 09.06.2019 - 23:38]
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