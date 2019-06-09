Butch Re: Николая ВОРОНИН: О деньгах и глупцах #7





(Пользователи) Сообщений: 10

Регистрация: 17.04.19 (Пользователи) Отправлено: - 21:20 Ну нет, не соглашусь ни с основной статьёй, ни с госпожой Таноми (простите если ошибся с полом). Деньги как раз тратятся строго по запросу. Вот представьте на минуточку - отчинили мы все дороги, скажем. Осветили всё что нужно и даже немного ненужного прихватили на перспективу. Облагородили все территории всех населённых пунктов, и вообще сделали свою жизнь в родном государстве максимально замечательной. И таки спрошу я Вас, кто это увидит и оценит?

Максимум что нас ожидает скромное "молодцы". Без души, не интересно.

А ведь я настолько стар, что помню времена когда автомобиль должен был быть непременно "мерседес". Вне зависимости от того что он в такси объехал весь евросоюз, утонул где-то в районе Ла-Манша, выловлен польскими умельцами от жестяных и малярных искусств, провел ещё некоторое количество лет в странах с некачественным дорожным покрытием и такими же водителями - главное чтобы это был "мерседес". Это считалось круто.

Время прошло люди повзрослели, аппетиты возросли.

Теперь упрощу. Мерседес это пример бездумной и глупой траты средств на самом что ни на есть бытовом уровне. Так же как АйФон в кредит, свадьба (юбилей, проводы на пенсию, рождение ребенка) проведённые в кредит(впрочем и не в кредит сомнительно) список можно продолжать достаточно долго. Понт - это наше всё! Разница лишь в масштабах.

P.S. Сильно сомневаюсь что на карагачах могут расти апельсины, блохастая собака способна родить единорога и что в любой без исключения стране власть может себе позволить не отвечать требованиям и ожиданиям населения.