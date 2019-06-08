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§ NG.kz
На пунктах пропуска "Кайрак" и "Бугристое" опять очереди из большегрузов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35940
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.06.19 - 16:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
150-200 грузовых машин скопилось вечером 7 июня на границе. И это, утверждают пользователи сайта "НГ", в последнее время стало системой.
с 21 машины продвинулись на 120 метров
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§ Серый волк
Re: На пунктах пропуска "Кайрак" и...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10180
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 08.06.19 - 16:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вдруг то не налоговики? А душманы какие нибудь бандостанские перед выборами недовольства и бунты провоцируют? :-) В переходный период все средства хороши. :-) Напечатал корочек и пошёл шерстить ряды обманывая наивных зелёных человечков. :-)
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§ Серый волк
На пунктах пропуска "Кайрак" и "Бугристое" опять очереди из большегрузов
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10180
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 08.06.19 - 16:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вчера в велопоходе участие принимал. От холмов и гор Клинско-Дмитровской гряды до реки Волга. Никто не останавливал. Документы не трясли. Вообще не видели. Осмотрели Дмитровский кремль, оккупировали кафе на Пушкинской. Шли по шоссе группой, потом ушли в самую интересную часть. На старую дорогу 19века через дремучие леса. Больше всего удивились, когда на лесной поляне на подъезде к Вербилкам обнаружили площадку отдыха посреди леса с новым электрощит ком и четырьмя действующими розетками. Может кому подзарядить нужно по лесным маршрутам туризма телефоны, электросамокаты, электровелосипед или электромобиль. На котором можно по тур тропе в лес. Очень любезно. Так как я по жаре как раз поехал не на австрийском новом байке, а на электровелосипеде. Вот такая маленькая полезная вещь. Приятная для людей. :-)
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§ Vital
Re: На пунктах пропуска "Кайрак" и...
Vital


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Сообщений: 7680
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 09.06.19 - 01:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Счастливчик. Андрей. 4-5 часов. Считай лотерею выеграл. Помнится в прошлые года по 10 - 12 часов стояли ребята. За рулём падали на сон, пока двигались. А ваще страное фото. Фото со стороны РФ сделано. Обычно все на оборот как раз РФ держит. Тут как бы не подставкой пахнет, что ли. Я точно хорошо помню что весь хвост наоборот стоит. На кз, на нетралке очень редко очередь. А вот наоборот, как раз хаос. Там и в три ряда стоят и грузовые и легковые. Там вечно проблема была.
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§ kostyk777
Re: На пунктах пропуска "Кайрак" и...
kostyk777


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Сообщений: 32
Регистрация: 06.12.15
Отправлено: 09.06.19 - 23:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня вернулся в 8 вечера. По легковым пусто, перед РФ 4 машины, пред РК 2. В сторону РФ на нетралке машин 40, перед РК машин 60. Правда оба пропуска работают по усилению в сторону РФ. Быстро разгребают. По фурам в сторону РК перед пропуском РФ пусто, на нетралке 3-4 фуры, в сторону РФ 30-40 фур перед РК.
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§ kostyk777
Re: На пунктах пропуска "Кайрак" и...
kostyk777


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Сообщений: 32
Регистрация: 06.12.15
Отправлено: 09.06.19 - 23:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Второй раз выбираю время под часов 8-9 возврат. Самая масса с РФ в РК проходит до 6-ти. А в сторону РФ второй раз в это время аншлаг. Я так понимаю наши в РФ на работу торопятся.
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