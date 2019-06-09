Vital Re: Сенсация! "Костанайская стабильность" накрылась...... #1





(Пользователи) Сообщений: 7678

Регистрация: 09.02.12 (Пользователи) Отправлено: - 20:30 Юджин да нет тут не какой сенсации. Дороги все года ложили, Во многих посёлках костанайском района очень много положили. Причём там на тех улицах где не кто про них не писал в нг. Видимо и ваш район пришёл по очереди. Самое главное что б было качественно. В рф, серый волк вам тоже если че не много есть чем похвалится. вдруг просто решишь про дороги писать)))