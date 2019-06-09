/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Николая ВОРОНИН: О деньгах и глупцах		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Николая ВОРОНИН: О деньгах и глупцах
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35940
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.06.19 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Деньгам у глупца недолго ждать конца - эти слова Вальтера Скотта вспомнились мне после того, как прочитал сообщение главы министерства юстиции о том, что Казахстан для защиты своих интересов за рубежом нанимает европейских юристов.
Читать новость

§ Мурзилка
Re: Николая ВОРОНИН: О деньгах и глупцах
Мурзилка


(Пользователи)
Сообщений: 35
Регистрация: 24.02.19
Отправлено: 09.06.19 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что же Вы не баллотировались в президенты, так “красиво” всегда здесь говорите...
Профайл

§ Мурзилка
Re: Николая ВОРОНИН: О деньгах и глупцах
Мурзилка


(Пользователи)
Сообщений: 35
Регистрация: 24.02.19
Отправлено: 09.06.19 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне очень нравится Ваша жизненная позиция, ваши глубокие научные взгляды. Каждый имеет право на свое мнение, но вспоминаются яркие выражения мыслителей незалежной, приведшие к развалу страны. Поэтому очень хочется, чтобы в своих глубоких исторических и научных познаниях Вы находили и озвучивали положительное, яркое, вечное, способное возрождать, а не уничтожать.
Профайл

* drakon
Re: Николая ВОРОНИН: О деньгах и глупцах
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16488
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.06.19 - 14:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Время модерации для Мурзилки,
вроде - вышло...
:-o
Профайл

§ Гога
Re: Николая ВОРОНИН: О деньгах и глупцах
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 929
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 09.06.19 - 14:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
первый секретарь обкома Бородин, сделавший для области больше, чем все акимы за годы независимости, жил в трехэтажке. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=35068
И добавлю - ходил на работу ПЕШКОМ и без охраны !!!!
Профайл

§ Гога
Re: Николая ВОРОНИН: О деньгах и глупцах
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 929
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 09.06.19 - 14:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Время модерации
- О чем ВЫ??
Профайл

§ таноми52
Re: Николая ВОРОНИН: О деньгах и глупцах
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 750
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 09.06.19 - 19:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жалко государственных денег,которые тратятся не на конкретные, приносящие прибыль или повышающие благосостояние людей, дела!
Возмущает, что решения, куда их потратить, принимает маленькая кучка людей, не отвечающая за результат этих трат.
Создаётся впечатление, что "Болашак" - это программа, изначально задуманная для отпрысков так называемой "элиты" различного розлива - за народные деньги выучится на Западе, вписаться в тот мир и там остаться. Или, вернувшись на Родину, занять должность-синекуру. Вот и вся от них "отдача". Где прорывы, где достижения? А ведь программа действует уже 25 лет!
Профайл

§ Butch
Re: Николая ВОРОНИН: О деньгах и глупцах
Butch


(Пользователи)
Сообщений: 10
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 09.06.19 - 21:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну нет, не соглашусь ни с основной статьёй, ни с госпожой Таноми (простите если ошибся с полом). Деньги как раз тратятся строго по запросу. Вот представьте на минуточку - отчинили мы все дороги, скажем. Осветили всё что нужно и даже немного ненужного прихватили на перспективу. Облагородили все территории всех населённых пунктов, и вообще сделали свою жизнь в родном государстве максимально замечательной. И таки спрошу я Вас, кто это увидит и оценит?
Максимум что нас ожидает скромное "молодцы". Без души, не интересно.
А ведь я настолько стар, что помню времена когда автомобиль должен был быть непременно "мерседес". Вне зависимости от того что он в такси объехал весь евросоюз, утонул где-то в районе Ла-Манша, выловлен польскими умельцами от жестяных и малярных искусств, провел ещё некоторое количество лет в странах с некачественным дорожным покрытием и такими же водителями - главное чтобы это был "мерседес". Это считалось круто.
Время прошло люди повзрослели, аппетиты возросли.
Теперь упрощу. Мерседес это пример бездумной и глупой траты средств на самом что ни на есть бытовом уровне. Так же как АйФон в кредит, свадьба (юбилей, проводы на пенсию, рождение ребенка) проведённые в кредит(впрочем и не в кредит сомнительно) список можно продолжать достаточно долго. Понт - это наше всё! Разница лишь в масштабах.
P.S. Сильно сомневаюсь что на карагачах могут расти апельсины, блохастая собака способна родить единорога и что в любой без исключения стране власть может себе позволить не отвечать требованиям и ожиданиям населения.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 28, из них зарегистрированных: 4 и гостей: 24
Зарегистрированные пользователи: maxsaf, olegggon, drakon, Козлов я

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 139
Пользователей: 4
Всего: 143

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх