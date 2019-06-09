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§ NG.kz
Издатель "НГ" занял первое место в благотворительном легкоатлетическом марафоне в Актобе
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35940
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.06.19 - 14:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Забег "AqtobeHalfMaraphon" прошел сегодня, 8 июня, утром. Сергей МИРОЛЮБОВ пришел первым на дистанции в 10 км в возрастной категории 50+.
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§ Гога
Re: Издатель "НГ" занял первое место в...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 929
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 09.06.19 - 14:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В 91 году квартиру снимал рядом с победителем ,даже общался - но пути разошлись !!
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§ Vital
Re: Издатель "НГ" занял первое место в...
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 7678
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 09.06.19 - 21:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:

Да, да Мариик с рудного так и говорил я первую свою хату снял человеку по соседству с будущим чемпионом по забегу в актобе.))) Гоша получается тебе? :lol:
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