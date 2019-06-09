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≡ Сенсация! "Костанайская стабильность" накрылась... асфальтом! Праздничный фоторепортаж		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Сенсация! "Костанайская стабильность" накрылась... асфальтом! Праздничный фоторепортаж
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35940
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.06.19 - 20:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А помните, как в советские годы выборы в любом уголке нашей великой страны были большим праздником? Помните, как взрослые наглаживали праздничную одежду и спешили с самого утра на избирательный участок, из которого на всю округу из громкоговорителя разносились патриотические и популярные песни.
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§ Vital
Re: Сенсация! "Костанайская стабильность" накрылась......
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 7678
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 09.06.19 - 20:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Юджин да нет тут не какой сенсации. Дороги все года ложили, Во многих посёлках костанайском района очень много положили. Причём там на тех улицах где не кто про них не писал в нг. Видимо и ваш район пришёл по очереди. Самое главное что б было качественно. В рф, серый волк вам тоже если че не много есть чем похвалится. :lol: вдруг просто решишь про дороги писать)))
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* olegggon
Re: Сенсация! "Костанайская стабильность" накрылась......
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 983
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 09.06.19 - 20:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот, что бюллетень животворящий делает.
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§ Добринцофф
Re: Сенсация! "Костанайская стабильность" накрылась......
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6548
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 09.06.19 - 21:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поздравляю!
Надеюсь следующий репортаж в народных новостях про асфальт будет от меня.
Сейчас кстати и в ЗТБ стали делать дороги,причём даже там где никто не ожидал,надеюсь и на моей улице будет праздник.
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§ таноми52
Re: Сенсация! "Костанайская стабильность" накрылась......
таноми52


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Сообщений: 750
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 09.06.19 - 22:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Киевском тоже, УРА!!!, заасфальтировали ПРОЕЗДЫ (!!!), между которыми стоит 13-я школа- место голосования. И так же сделали небольшую стоянку для автомобилей.
Если учесть, что ещё не все улицы в этом микрорайоне имеют асфальтовое покрытие (про тротуары молчу),то облагораживание, даже не переулков, а проездов - диво дивное!
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* Козлов я
Re: Сенсация! "Костанайская стабильность" накрылась......
Козлов я


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Сообщений: 320
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 09.06.19 - 22:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
даже не переулков, а проездов - диво дивное!

Завидую краснопартизанской завистью. Наши проезды расположены подальше от места голосования-школы. Долго нам еще ждать следующего президента.
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§ Vital
Сенсация! "Костанайская стабильность" накрылась... асфальтом! Праздничный фоторепортаж
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 7678
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 09.06.19 - 22:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:

Ой. Да ладно. Началось))) уж кому жаловаться. Вам первым вроде ещё года 3-5 назад дорогу до резенденции за мутили..))) все теперь вы в конце очереди. Щас всем нам тоже накатают новый асфальт. Потом уже вам. Не надо нагледь))) :lol:
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