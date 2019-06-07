/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Бойкот – это признание поражения". Почему важно идти на выборы и проголосовать?		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
"Бойкот – это признание поражения". Почему важно идти на выборы и проголосовать?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35940
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.06.19 - 17:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
До внеочередных выборов президента Казахстана остались считанные дни. Представители несистемной оппозиции объявили бойкот выборам президента и призывают казахстанцев не голосовать. Объясняем, почему это не работает.
Читать новость

* maxsaf
"Бойкот – это признание поражения". Почему важно идти на выборы и проголосовать?
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1962
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.06.19 - 20:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Про выборы в Украине даже эксперты на серьезных телеканалах до последнего утверждали, что с большой вероятностью запад Порошенко протащит наверх, с нарушениями, вбросами, и прочими политтехнологиями. Реально до последнего сохранялась интрига. Даже постороннему обывателю было интересно наблюдать за процессом со стороны.
Профайл

* maxsaf
"Бойкот – это признание поражения". Почему важно идти на выборы и проголосовать?
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1962
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.06.19 - 20:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Америке Клинтон и Трамп шли ноздря в ноздрю. Вообще было не понятно, как можно было предсказать исход тех выборов. Интрига та еще...
Профайл

* maxsaf
"Бойкот – это признание поражения". Почему важно идти на выборы и проголосовать?
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1962
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.06.19 - 21:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Франция - Доча поссорилась с папой, постоянно была на виду, на всех телеканалах Пошла на выборы, но проиграла Макрону. Интрига была, еще какая.
Профайл

§ peshexod
Re: "Бойкот – это признание поражения". Почему важно...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3347
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 08.06.19 - 22:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
А ведь чиновничий аппарат не приезжает из заграницы и не прилетает из космоса, он формируется из граждан страны.

Вы то похоже точно из космоса, это в каком году я выбирал чиновничий аппарат?
Речь идёт о выборах президента, Назарбаева да выбирал.
Цитата:
Butch:
Так какого ... вы распускаете сопли, и брызгаете слюной

До Вас не было соплей и слюней, все рассуждают спокойно. :lol:
Профайл

§ Азамат Лисов
Re: "Бойкот – это признание поражения". Почему важно...
Азамат Лисов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 85
Регистрация: 02.05.12
Отправлено: 09.06.19 - 08:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не выбираю потому что некого выбирать! Абсолютно всё равно кто будет. Он всё равно не будет руководить!
Профайл

§ Butch
"Бойкот – это признание поражения". Почему важно идти на выборы и проголосовать?
Butch


(Пользователи)
Сообщений: 10
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 09.06.19 - 19:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
peshexod:
Вы то похоже точно из космоса, это в каком году я выбирал чиновничий аппарат? Речь идёт о выборах президента, Назарбаева да выбирал

Угу, ни в каком конечно...и на выборы депутатов в местные и республиканские законодательные органы, и на парламентские выборы Вы очевидно никогда не ходили.
К чему это вообще было?
Профайл

§ Butch
"Бойкот – это признание поражения". Почему важно идти на выборы и проголосовать?
Butch


(Пользователи)
Сообщений: 10
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 09.06.19 - 19:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Решения принимаются на основе исходных данных. При отсутствии исходных данных отсутствует смысл принятия решения

Я правильно понимаю: имеется некая проблема, но в силу отсутствия данных для принятия решений...даже не попытаемся сделать хоть какие-то предположения, вероятности исходов подсчитать, да хоть-бы и мистические домыслы за основу взять, чтобы её решить?
Профайл

§ Butch
"Бойкот – это признание поражения". Почему важно идти на выборы и проголосовать?
Butch


(Пользователи)
Сообщений: 10
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 09.06.19 - 20:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
не идти на выборы тоже решение и право

Согласен с каждой буквой.
И тем не менее речь шла не о решении. О лени, пассивности в целом, возможно глупости, но никак ни о решении. Потому как РЕШИВШИЕ не пойти на выборы, просто не пошли, и надеюсь будучи людьми гораздо более сдержанными, даже не послали в разные интимные места пытавшихся их заставить.
Профайл

§ Vital
"Бойкот – это признание поражения". Почему важно идти на выборы и проголосовать?
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 7678
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 09.06.19 - 20:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:

А вроде не кто не кого не призывал. Вы видимо не внимательны. Тут на форуме, ну по крайне мере старые форумчане просто говорят, я не ходил. И все. Не кого призыва. Кто хочет, пусть идёт. В соседней ветке мой друг с детства ходил. А я нет. Но при этом моя с ним и его со мной дружба не пропала. Не кого фанатизма. Хочешь иди хоть 150 раз. Хочешь сиди дома. :lol: ;-)
Профайл

§ Victor Yang
"Бойкот – это признание поражения". Почему важно идти на выборы и проголосовать?
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11597
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 09.06.19 - 22:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
правильно понимаю: имеется некая проблема, но в силу отсутствия данных для принятия решений...даже не попытаемся сделать хоть какие-то предположения, вероятности исходов подсчитать, да хоть-бы и мистические домыслы за основу взять, чтобы её решить?

Не могу даже сказать - правильно ты понимаешь или нет. Я аналог с боксерами приводил - думаю, это ярче некуда: результаты можно предположить изначально и никакого интереса бои не представляют.
Профайл
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 28, из них зарегистрированных: 4 и гостей: 24
Зарегистрированные пользователи: maxsaf, olegggon, drakon, Козлов я

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 134
Пользователей: 4
Всего: 138

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх