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§ NG.kz
Зеленые щи для жаркой погоды
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35939
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.06.19 - 12:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В жару все время хочется чего-то охлаждающего. Конечно, можно налегать на окрошку. Но даже при моей любви к ней скажу честно: надоедает хлебать ее изо дня в день. Недавно я придумала для себя новый холодный суп. Кисленький, ароматный, освежающий.
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§ drakon
Зеленые щи для жаркой погоды
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16488
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.06.19 - 12:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Барбара меня этим супом - закормила.
А тут ещё и - Дора... :lol:

[Исправлено: drakon, 06.06.2019 - 12:05]
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§ drakon
Зеленые щи для жаркой погоды
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16488
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.06.19 - 12:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В апреле, уже начала меня щавлем -

кормить. Мне нравится.Особенно -
пирожки... :lol: :oops:
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§ maxsaf
Re: Зеленые щи для жаркой погоды
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1962
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 07.06.19 - 10:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вареники со щавелем - тоже тема. Нужно только слепить покрепче и с сахаром найти оптимальный баланс
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§ Vital
Re: Зеленые щи для жаркой погоды
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 7671
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 09.06.19 - 18:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О.. Напомнил. Я чёт и забыл. Тоже помню эти вареники. Бабушка часто готовила. Чёт седня это редкость. Не кто походу и не готовит. Вкус детства. Хотел бы сново вспомнить этот вкус. Суп иногда и в наше время готовим. Хотя для меня только два супа, зимой борщ, летом окрошка. Другое стараюсь по мере, обходить стороной.
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