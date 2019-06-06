Vital Re: Зеленые щи для жаркой погоды #4





(Пользователи) Сообщений: 7671

Регистрация: 09.02.12 (Пользователи) Отправлено: - 18:06 О.. Напомнил. Я чёт и забыл. Тоже помню эти вареники. Бабушка часто готовила. Чёт седня это редкость. Не кто походу и не готовит. Вкус детства. Хотел бы сново вспомнить этот вкус. Суп иногда и в наше время готовим. Хотя для меня только два супа, зимой борщ, летом окрошка. Другое стараюсь по мере, обходить стороной.