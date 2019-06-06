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§ NG.kz
Красит общественность, красит полиция
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35939
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.06.19 - 10:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Акция «НГ» «Чтобы «дурь» превратить в цветы» началась 7 марта, когда с легкой талантливой руки граффитиста Данила на стенах зданий и домов по всему областному центру начали появляться улыбающиеся бананы, клубнички, пчелы, цветы и другие рисунки, которые заменили убогую рекламу наркосайтов. Сейчас акция по уничтожению рекламы «синтетики» вышла за рамки Костанайской области.
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§ Валентин
Re: Красит общественность, красит полиция
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7557
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 06.06.19 - 10:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
К нехорошей тенденции можно отнести и то, что реклама «дури» в областном центре начала появляться поверх красочных рисунков, сделанных в ходе акции всего пару месяцев назад.


Что и было ожидаемо, увы.

Цитата:
И вместо критики


:)
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§ лимон
Re: Красит общественность, красит полиция
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 949
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 06.06.19 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
покупаешь баллончик, подходишь к надписи и ... сзади подходит участковый
:-)
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§ Vital
Re: Красит общественность, красит полиция
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 7671
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 09.06.19 - 17:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Торговля однозначно у продавцов наркоты не упала. А вот бизнес продажи китайский балончиком увеличилось, скорей всего точно. Ещё развезали руки без талантливым художникам граффити))). Вобщем два плюса против одного. Эффект походу хороший, наверно)))
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