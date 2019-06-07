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≡ Видео с погоней полицейских автомобилей за фурой прокомментировали в департаменте полиции Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Видео с погоней полицейских автомобилей за фурой прокомментировали в департаменте полиции Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35939
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.06.19 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ролик, на котором очевидцами зафиксированы попытки двух патрульных машин остановить фуру, широко разошелся в сети. Наших читателей интересовало, что именно произошло и чем закончилась погоня.
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§ Серый волк
Re: Видео с погоней полицейских автомобилей за фурой...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10180
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 08.06.19 - 12:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Складывается впечатление, что сказочный д...б был не только за рулем фуры :-) да там просто сплошные. Наверное даже двойные. Но водятелу 13 региона показалось лучше быть живым и гнать до кучи людей, а не остановить неизвестно каким архарам и быть закопанным за грузовик и товар. Вообще в России при виде 13 из КЗ редко в какай кабине слово "хапуга поехал" не звучит. Таланты сплошные. Колесили раньше с двумя тоннами ворованой солярки пока топливо не кончится.
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§ Menden1968
Re: Видео с погоней полицейских автомобилей за фурой...
Menden1968


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Сообщений: 333
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.06.19 - 14:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
.....ехал в 2017 году в Кустанай пересёк Каерак т.е. границу поддал газку не успел не понял откуда появилась доблестная полиция одна на встречу две сзади как увидили номера так началось как коршуны на мясо.....проехал от Кёльна,Польша Литва,Латвия,Р.Ф.кроме таможни при вьезде в Р.Ф. не останавливался и не проверяли документы,и не мало нарушал проезжая эти страны,но в этой стране не успеешь пересечь границу встречают с "широкими обьятиями",еду ночью на перекрёстке Дощанова поварачиваю на Железнодорожную пропускаю встречную проехали полицаи говорю жене Чичис развернутся и включат мигалки так и есть,не успел доехать до Гогаля прилители,документы пажалуйста ,спрашивает а где тех.осмотр,говорю сзади на номере плакетка только в июне прошол тех.осмотр сейчас у нас июль говорю,отдаёт документы досвидания.Это просто в крови ну такой всё таки минталитет если не местный надобно таньгу содрать,одно время гонял на юга на фуре там правда было ещё похлеще.....Все "счастливого пути" по Казахстану терпите господа.
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§ Сыкымы
Re: Видео с погоней полицейских автомобилей за фурой...
Сыкымы


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Сообщений: 903
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 09.06.19 - 01:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Menden1968:
,отдаёт документы досвидания.Это просто в крови

А денех не попросил, штоле?
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§ Vital
Re: Видео с погоней полицейских автомобилей за фурой...
Vital


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Сообщений: 7671
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 09.06.19 - 17:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чем все закончилось? В смысле чем объяснил водитель свое поведение? Узнаем?
А так судя по видео, там вроде перед аркой "костанай" полицейский стоит. Мне думается это очень опасно. А так смешно конечно. Ваще если б он захотел он бы эти два джака в две секунды на обочену выкинул бы. А он даже там и поворот включал. Явно не хотел полиции навредить. Надеюсь просто лешат прав без тюрьмы. Человек сорвался видимо.
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