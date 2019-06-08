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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: drakon
§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16488
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.06.19 - 17:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Дракон, может тебе гречку прислать?

Да не дождёшся от вас.Цитата:
Серый волк:
Увельская качественнее. :-)

Да я и купил - сегодня, Увелку.

Ваще их там сортов 7 есть всяких,
даже Польская.Не знаю,поляки гречкку
едят. Немцы - нет... :lol: :oops:
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16488
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.06.19 - 11:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Алекс, ты отдал уже свой Голос?
Надеюсь, ты - выберешь своего... 8-)
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3560
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 09.06.19 - 11:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
ты отдал уже свой Голос?

Не, не ходил. Я как дети выросли, ни разу не ходил. Смысла не видел.
Через два часа банкет на даче.
Шашлык и прочее. Погода гуд.я за рулем.

[Исправлено: alex_60, 09.06.2019 - 12:00]
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16488
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.06.19 - 12:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Я как дети выросли, ни разу не ходил.

Алекс, до 20.00 ещё - успеешь.
Это будет твой, трезвый - выбор... :lol: :oops:
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§ Vital
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 7671
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 09.06.19 - 12:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Тоже самое. Еду на шашлык. Голосовать не ходил. Незакого. За продолжения декомунизации и переименования и другое, не хочу.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16488
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.06.19 - 12:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Шашлык и прочее.

Цитата:
Vital:
Еду на шашлык.

Жду - фоторепортажи. Может вы на выборах,
а говорите, что - не пойдёте... :lol: :oops:
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16488
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.06.19 - 13:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По данным сайта mail.ru, на 10.00,
в по Казахстану - посещаемость такая же

как и в Костанайской бласти... 8-) 8-)
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16488
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.06.19 - 14:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По данным того же сайта на 12.00 часов-
проголосовало 35.1%... 8-)

[Исправлено: drakon, 09.06.2019 - 14:20]
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16488
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.06.19 - 16:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По состоянию на 14.00 часов- 51.8%... 8-)
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