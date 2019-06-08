drakon Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #961





(Полноправные пользователи) Сообщений: 16484

Регистрация: 31.07.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:43 Цитата: Серый волк:

Дракон, может тебе гречку прислать?

Да не дождёшся от вас.Цитата: Серый волк:

Увельская качественнее. Увельская качественнее.

Да я и купил - сегодня, Увелку.



Ваще их там сортов 7 есть всяких,

даже Польская.Не знаю,поляки гречкку

едят. Немцы - нет...